Сирия: курды рассчитывают на поддержку США в случае атаки Турции на Африн

Африн, 17 января. Курдская администрация на севере Сирии рассчитывает на поддержку со стороны международной коалиции во главе с США в случае военного конфликта с Турцией в районе сирийского города Африн. Об этом заявил член руководства курдской партии «Демократический союз» Сиханок Дибо.

«Во-первых, мы верим в наш народ, верим во всех сирийцев, проживающих в Африне… Но я не думаю, что международная и арабская коалиция под руководством Вашингтона будет бездействовать, если что-то подобное произойдет», – приводит слова курдского политика РИА Новости.

Также Дибо выразил надежду, что Россия также вмешается, если Турция нанесет удар по Африну. По словам представителя курдских властей, Турция «дестабилизирует» арабский мир.

Напомним, что 13 января президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия готова начать операцию в регионах Манбидж и Африн в течении недели. Также турецкие СМИ сообщают о концентрации военной техники на границе с Сирией.