Саакашвили призвал одесситов помочь в поиске «300 спартанцев для новой власти»

Киев, 17 января. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал одесситов помочь ему в поисках «300 спартанцев для новой власти».

На своей странице в Facebook Саакашвили сообщил, что в четверг приедет в Одессу и приглашает одесситов «вместе обсудить планы поиска 300 спартанцев для новой власти».

Как сообщает RT, Саакашвили ранее заявлял, что собирается найти «300 спартанцев, которые будут управлять страной другими методами». При этом он заявлял, что киевские власти хотят отвлечь его сторонников от проведения акций уголовным делом против него.

На минувшей неделе Саакашвили сообщил журналистам, что его допросили в СБУ о политических планах. При этом он подчеркнул, что собирается посещать все допросы и все судебные заседания, на которые его вызывают.