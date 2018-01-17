Сирия: САА наступает на позиции боевиков к северу от авиабазы Абу Духур

Дамаск, 16 января. Части сирийской армии ведут наступление на позиции боевиков к югу от Алеппо, освободив несколько деревень после ожесточенных боев с террористами из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (возглавляется запрещенной на территории России «Джебхат ан-Нусрой»)1.

Сирийские части сумели продвинуться от населенного пункта Талль Даман в южном пригороде Алеппо до деревень к северу от авиабазы Абу Духур, пишет издание Muraselon.

Кроме того, сирийские войска сумели освободить деревню Массех и Талль Массех к западу от населенного пункта Талль Даман.

Напомним, что после вывода основных российских сил из Сирии, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать борьбу с терроризмом в Сирии точечно, если это потребуется. Он также напомнил, что у России по-прежнему остаются два пункта базирования в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.