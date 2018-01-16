Трамп заявил, что ждет в США мигрантов «отовсюду»

Вашингтон, 16 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть в Соединенных Штатах мигрантов, приезжающих «отовсюду». Об этом он заявил журналистам на брифинге в Белом доме.

Президента спросили, хотел бы он, чтобы в США приезжали мигранты «преимущественно из Норвегии».

«Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду», — приводит слова Трампа RT.

Напомним, что ранее ряд американских СМИ распространил заявление Трампа, в котором тот, якобы, крайне резко отозвался о мигрантах, прибывающих в США из стран третьего мира, и заявил, что куда более предпочтительными для США являются эмигранты из таких стран, как Норвегия.

Напомним, что в 2016 году президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал уделить внимание социальной и культурной адаптации мигрантов, а также определить ведомство, которое будет отвечать за данную сферу. Он также добавил, что межнациональные отношения являются крайне тонкой и чувствительной областью, отметив, что действовать в этой сфере необходимо «предельно аккуратно».