Выборы-2018: ЦИК прокомментировал жалобы «Голоса» по агитации

Москва, 16 января. ЦИК РФ готов рассмотреть в случае поступления, как и все другие обращения, заявление движения «Голос» по процессу агитации на ТВ в рамках избирательной кампании, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Сопредседателем движения в защиту прав избирателей «Голос» является Григорий Мельконьянц, который ранее являлся замисполнительного директора ассоциации «Голос», первой из НКО попавшей под действие закона об «иностранных агентах».

Во вторник движение призвало ЦИК, правоохранителей и Роскомнадзор разобраться с обращениями о якобы незаконной агитации на телевидении в период предвыборной кампании.

Как сообщил Булаев РИА Новости, если «Голос» обратится с жалобой, в которой будет изложена конкретная информация, связанная с деятельностью ЦИК, ее обязательно рассмотрят. При этом он подчеркнул, что сам пока не видел такого обращения от «Голоса».

Булаев напомнил, что ЦИК, в соответствии с федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан», рассматривает все поступившие от граждан заявления.

Напомним, во вторник Булаев сообщил, что завершена процедура рассмотрения документов. В итоге, 17 претендентов на пост президента России, двое из которых самовыдвиженцы, продолжают участие в избирательной кампании.

Действующий президент России Владимир Путин участвует в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца, его кандидатуру поддержали партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». По последним данным, в его поддержку собрано уже более 1 млн подписей.

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