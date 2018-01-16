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Выборы-2018: ЦИК прокомментировал жалобы «Голоса» по агитации
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    Выборы-2018: ЦИК прокомментировал жалобы «Голоса» по агитации

    23:52  16 Января 2018  /обновлено: 23:58  16 Января 2018
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    Выборы-2018: ЦИК прокомментировал жалобы «Голоса» по агитации

    Москва, 16 января. ЦИК РФ готов рассмотреть в случае поступления, как и все другие обращения, заявление движения «Голос» по процессу агитации на ТВ в рамках избирательной кампании, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

    Сопредседателем движения в защиту прав избирателей «Голос» является Григорий Мельконьянц, который ранее являлся замисполнительного директора ассоциации «Голос», первой из НКО попавшей под действие закона об «иностранных агентах».

    Во вторник движение призвало ЦИК, правоохранителей и Роскомнадзор разобраться с обращениями о якобы незаконной агитации на телевидении в период предвыборной кампании. 

    Как сообщил Булаев РИА Новости, если «Голос» обратится с жалобой, в которой будет изложена конкретная информация, связанная с деятельностью ЦИК, ее обязательно рассмотрят. При этом он подчеркнул, что сам пока не видел такого обращения от «Голоса».

    Булаев напомнил, что ЦИК, в соответствии с федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан», рассматривает все поступившие от граждан заявления.

    Напомним, во вторник Булаев сообщил, что завершена процедура рассмотрения документов. В итоге, 17 претендентов на пост президента России, двое из которых самовыдвиженцы, продолжают участие в избирательной кампании.

    Действующий президент России Владимир Путин участвует в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца, его кандидатуру поддержали партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». По последним данным, в его поддержку собрано уже более 1 млн подписей.

    Владимир Путин. Биография.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #цик #голос #выборы-2018 #булаев #мельконьянц
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