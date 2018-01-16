Власти Украины намерены работать над ускорением обмена пленными в Донбассе

Киев, 16 января. Руководство Украины намерено работать над тем, чтобы как можно скорее прошел обмен пленным в Донбассе. С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко.

«Мы будем работать в этом году, чтобы как можно скорее вернуть украинских заложников из Донбасса и Крыма. Хотим также вернуть заключенных, которые удерживаются в России», – заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко поблагодарил глав стран «нормандской четверки» за их вклад в урегулирование кризиса на востоке Украины. Также украинский президент выразил благодарность США за поддержку в вопросе санкций против России, а также за решение предоставить Украине оружие.

Напомним, что в декабре 2017 года российский президент Владимир Путин обсудил с главами ДНР и ЛНР идею по обмену пленными в Донбассе. Благодаря этим переговорам в конце декабря 2017 года состоялся самый массовый обмен пленными в Донбассе.