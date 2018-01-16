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Генсек ООН осудил планы США создать «силы безопасности границы» в Сирии
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    Генсек ООН осудил планы США создать «силы безопасности границы» в Сирии

    23:22  16 Января 2018
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    Генсек ООН осудил планы США создать «силы безопасности границы» в Сирии

    ООН, 16 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал планы США по созданию «сил безопасности границы» в Сирии, заявив, что было бы лучше, «если бы сирийский народ мог сам решить свои проблемы».

    Гутерреш на пресс-конференции дал комментарий относительно планов Вашингтона по созданию «сил безопасности границы» в Сирии. По его словам, «слишком много стран имеют войска в Сирии». Генсек ООН подчеркнул, что «если бы сирийский народ мог сам решить свои проблемы, возможно, было бы лучше», сообщает РИА Новости.

    Ранее стало известно, что коалиция во главе с США приступила в Сирии к созданию так называемых «сил безопасности границы» на подконтрольной ей территории. По словам представителя коалиции, они работают вместе с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских «сил безопасности границы». По предварительным данным, подготовку должны в итоге пройти около 30 тысяч человек.

    Генсек ООН осудил планы США создать «силы безопасности границы» в Сирии

    Напомним, коалиция, возглавляемая США, с 2014 года проводит в Сирии операцию против террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). При этом силы действуют в стране фактически незаконно, без разрешения властей САР.

    С сентября 2015 года по запросу официального Дамаска по решению президента России Владимира Путина была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов ИГ1. 11 декабря на российской авиабазе «Хмеймим» в САР Путин отдал приказ приступить к выводу основной части российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ в этой стране. Выступая перед военными на базе, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу.

    Генсек ООН осудил планы США создать «силы безопасности границы» в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #сша #сирия #оон #хмеймим #коалиция #гутерреш
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