Генсек ООН осудил планы США создать «силы безопасности границы» в Сирии

ООН, 16 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал планы США по созданию «сил безопасности границы» в Сирии, заявив, что было бы лучше, «если бы сирийский народ мог сам решить свои проблемы».

Гутерреш на пресс-конференции дал комментарий относительно планов Вашингтона по созданию «сил безопасности границы» в Сирии. По его словам, «слишком много стран имеют войска в Сирии». Генсек ООН подчеркнул, что «если бы сирийский народ мог сам решить свои проблемы, возможно, было бы лучше», сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что коалиция во главе с США приступила в Сирии к созданию так называемых «сил безопасности границы» на подконтрольной ей территории. По словам представителя коалиции, они работают вместе с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских «сил безопасности границы». По предварительным данным, подготовку должны в итоге пройти около 30 тысяч человек.

Напомним, коалиция, возглавляемая США, с 2014 года проводит в Сирии операцию против террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). При этом силы действуют в стране фактически незаконно, без разрешения властей САР.

С сентября 2015 года по запросу официального Дамаска по решению президента России Владимира Путина была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов ИГ1. 11 декабря на российской авиабазе «Хмеймим» в САР Путин отдал приказ приступить к выводу основной части российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ в этой стране. Выступая перед военными на базе, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу.

1 Организация запрещена на территории РФ.