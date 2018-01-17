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Россия
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Владимир Хотиненко: Путин – единственный в мире кандидат, который сможет управлять Россией
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    Владимир Хотиненко: Путин – единственный в мире кандидат, который сможет управлять Россией

    9:00  17 Января 2018  /обновлено: 9:30  17 Января 2018
    348

    Владимир Хотиненко: «Путин – единственный в мире кандидат, который справится с этой трудной задачей»

    Москва, 17 января. Советский и российский режиссер, народный артист России, член Общественной палаты Российской Федерации Владимир Хотиненко во второй раз стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах. По его словам, ему повторно оргкомитет предложил представлять интересы Владимира Путина на выборах, и он охотно согласился. Какими Владимир Хотиненко видит эти выборы, он рассказал Федеральному агентству новостей в эксклюзивном интервью.

    Владимир Хотиненко: «Путин – единственный в мире кандидат, который справится с этой трудной задачей»

    — Владимир Иванович, прежде всего, хотелось бы понять – почему вы выбрали именно этого кандидата?

    — По этому поводу у меня нет ни малейших абсолютно сомнений. Потому что он единственный кандидат, в которого я верил и верю. И я вижу реальность, кое-что я уже понимаю в этой жизни, в движении истории, судьбе России. И я поэтому думаю, что именно этот кандидат может решать задачи. Я даже на Совете по культуре привел пример: «Управлять Россией – трудно, — сказал Александр II. — Но совершенно бессмысленно». Это единственный кандидат из всех известных мне в мире, который способен справиться с этой невероятно трудной задачей.

    Владимир Хотиненко: «Путин – единственный в мире кандидат, который справится с этой трудной задачей»

    — За прошедший период, вы, как кинематографист, видите изменения в лучшую сторону в нашем кинематографе? Ведь в 90-е годы у нас было развалено все… появление такого фильма, как «Движение вверх», например, проявило очень интересные социальные процессы. Можно считать, что происходит возрождение российского кинематографа?

    — Да. Если я сам раньше употреблял термин «пациент скорее мертв, чем жив», то теперь однозначно жив и намечаются перспективы. Надо еще больше шансов молодежи дать.

    — Сейчас некоторые люди, которые не смогли зарегистрироваться в качестве кандидатов на должность президента, призывают бойкотировать выборы. Почему, как вы считаете?

    — Это очень простой вопрос. Если мы хотим на что-то влиять, то мы должны пробовать влиять. И только от того, что там какой-то твой кандидат прошел или не прошел, не голосовать – это по позиции не правильно. Равно, и как позиция «против всех». С моей точки зрения – это просто несерьезно. Если к этому вопросу относится серьезно. То надо приходить и участвовать. Голосовать за кого хотите. 

    — У нас в этом году небывалое количество зарегистрированных кандидатов. Вы хотя бы кого-то из них видите серьезным конкурентом?

    — Пока нет. Но ведь пока все новое. Может быть, в процессе этой кампании, даст Бог – мы еще увидим какие-то горизонты. Но пока нет абсолютно никого. Россия слишком сложная страна, чтобы вот так вот с «кондачка». Россия – это слишком серьезно. Слишком противоречиво, слишком парадоксально, слишком тяжело. Но появление новых лиц в политике – это в любом случае правильно.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #выборы-2018 #хотиненко
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