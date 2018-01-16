Порошенко выразил надежду, что закон о реинтеграции Донбасса будет принят до четверга

Киев, 16 января. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Верховная рада примет закон о реинтеграции Донбасса в среду-четверг. Об этом он заявил в эфире украинского телевидения.

Комментируя находящийся на рассмотрении Рады законопроект, Порошенко выразил надежду, что он будет принят в ближайшее время.

«Надеюсь, что завтра-послезавтра он будет принят», – сказал Порошенко.

Также украинский президент заявил, что Киев намерен добиваться реинтеграции Донбасса «политико-дипломатическим путем».

Напомним, что рассматриваемый в Верховной раде Украины законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий «оккупированными», а Россию объявляет «страной-агрессором». Кроме того, документ позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны