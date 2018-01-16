Москва, 16 января. Российский опыт социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) может быть использован в Сирии, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Как сообщает пресс-служба Гаврилова, по мнению парламентария, «российский опыт деятельности социально ориентированных НКО может быть использован в сфере оказания социальной помощи и гуманитарного сотрудничества в Сирии».

В рамках 13-й Конференции глав парламентов государств-членов Организации исламского сотрудничества в Иране Гаврилов встретился с председателем Исламского консультативного совета (парламента) Ирана Али Ардаширом Лариджани. Стороны обсудили вопросы сотрудничества России с исламскими странами в высокотехнологичных сферах.

В частности, электрификация железных дорог, развитие гражданской авиации, сооружение четвертого и пятого энергоблоков АЭС «Бушер» в Иране, урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Напомним, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин посетил российскую базу «Хмеймим» в Сирии, где объявил о выводе основных сил вооруженной группировки России с территории САР в связи с выполнением основных задач по борьбе с терроризмом.

В Сирии действуют база ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Сирия продолжает получать российскую гуманитарную помощь.