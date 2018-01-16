Скончался бывший губернатор Смоленской области Анатолий Глушенков

Москва, 16 января. Бывший губернатор Смоленской области Анатолий Глушенков скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Как сообщил Клинцевич, по предварительным данным причиной смерти Глушенкова стало сердечное заболевание.

«К сожалению, Анатолий Глушенков скончался. Предположительно, причина смерти — сердечное заболевание», — приводит слова сенатора RT.

Клинцевич рассказал, что Глушенков активно участвовал в жизни Смоленской области и в общественно-политических мероприятиях. Сенатор вынес соболезнования его друзьям и близким.