Джабаров рассказал, зачем США спекулируют темой «вмешательства РФ в выборы»

Москва, 16 января. Заявления министерства внутренней безопасности США о том, что Россия может вмешиваться в парламентские выборы 2018 года, рассчитаны «на внутреннего пользователя», заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

«Понятно, что это полная глупость, мы сейчас заняты своими выборами, которые пройдут в марте текущего года», — подчеркнул Джабаров.

При этом Джабаров в интервью РИА Новости задался вопросом, «кому вообще нужны их выборы». По его словам, от того, какого сенатора выберут в Конгресс США, ситуация в мире не изменится. В связи с этим, Джабаров предположил, что на таких заявлениях американские политики пытаются заработать себе дополнительные очки и поднять градус накала избирательной кампании.

В ноябре 2018 года в США будет избран новый состав палаты представителей конгресса и треть сената, а также ряд губернаторов и местных законодательных собраний.

Ранее в адрес Москвы неоднократно звучали обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

На минувшей неделе на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств Путин прокомментировал очередные выпады в адрес Москвы, теперь уже по поводу якобы вмешательства в выборы в Италии. По словам российского лидера, России даже в голову не приходит вмешиваться в чужие избирательные процессы, в том числе итальянские.