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Сирия: мирные жители покидают Африн организованными группами
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    Сирия: мирные жители покидают Африн организованными группами

    22:38  16 Января 2018
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    Сирия: мирные жители покидают Африн организованными группами

    Анкара, 16 января. Гражданские лица покидают сирийский Африн организованными группами. Об этом сообщает «Sputnik Турция».

    Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность войск к началу операции против курдских формирований на севере провинции Алеппо.

    Причиной такого заявления стали планы США по созданию в Сирии «силы пограничной безопасности», которые будут создаваться из курдского оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы».

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #алеппо #турция #африн #гражданские
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