Сирия: за сутки в свои дома вернулись более 1300 беженцев

Хмеймим (Сирия), 16 января. За минувшие сутки в свои дома в Сирии вернулись более 1300 беженцев, сообщается в информационном бюллетене российского Центра примирения сторон в САР.

«Всего за сутки в свои дома вернулся 1321 человек, в том числе в провинции Дамаск — 1112, в провинции Дейр-эз-Зор — 122, в провинции Хомс — 31, в провинции Хама — 29, в провинции Алеппо — 27 человек», — сообщили в ЦПВС.

В период с 13 по 15 января в освобожденные от боевиков населенные пункты Байт-Джинн и Мазраат-Байт-Джинн в провинции Дамаск вернулось 536 семей.

В ЦПВС отметили, что сирийские власти начали работы по оценке ущерба и определению объема работ, необходимых для восстановления инфраструктуры в указанных населенных пунктах.

Сотрудники Центра примирения совместно с органами власти сирийских провинций продолжают работу по оказанию помощи населению в особо пострадавших районах. Так, российские офицеры обеспечили безопасное сопровождение гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Даръа. Жителям доставлены продукты питания и хозяйственные принадлежности общим весом 123 тонны.

Помимо этого в провинции Дейр-эз-Зор жителям населенного пункта Мазлум доставлена питьевая вода, а в населенном пункте Хатла 497 детей получили школьные канцелярские принадлежности.

Военные врачи Центра по примирению за сутки оказали медпомощь 23 сирийцам, включая 11 детей.

Напомним, в сентябре 2015 года по решению президента РФ Владимира Путина была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). 11 декабря 2017 года президент на российской авиабазе «Хмеймим» заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести значительную часть войск.

В преддверии Нового года Путин в поздравительной телеграмме президенту Сирии Башару Асаду отметил, что Россия будет и далее оказывать содействие по защите государственного суверенитета САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.