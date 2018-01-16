Пользователям Apple угрожает фишинговая атака – ESET

Москва, 16 января. Разработчики антивирусных приложений ESET предупредили о новой фишинговой атаке, нацеленной на устройства Apple. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сообщается, злоумышленники используют «двойную» рассылку для кражи данных. Пользователь получает письмо от мошенников, в котором его информируют о несуществующей покупке приложения в App Store. Письмо содержит детали заказа, включая сумму сделки, а также документ во вложении. Отмечается, что адрес отправителя не имеет отношения к Apple, кроме того мошенников выдает неперсонализированное обращение.

Во вложенном файле находится «квитанция об оплате», содержащая ссылку, которую предлагается использовать в случае проблем с заказом. Ссылка ведет на фишинговый сайт, где невнимательный пользователи может ввести свои данные, включая информацию о банковской карте.

«ESET рекомендует игнорировать неперсонализированные сообщения, не переходить по ссылкам из них, а также защитить компьютер комплексным антивирусным ПО с функциями «Антифишинг» и «Антиспам», — приводит телеканал «360» сообщение ESET.





