Киев ждет от ДНР гарантий безопасности для восстановления мобильной связи в Донбассе

Киев, 16 января. Украинские силовики ожидают гарантий безопасности от ополченцев Донбасса для восстановления работы сотового оператора «Vodafone-Украина». Об этом сообщает украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе.

«Украинская сторона СЦКК надеется, что при содействии ОБСЕ все же удастся начать работы по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора «Vodafone-Украина», — говорится в сообщении.

По данным СЦКК, со стороны Киева выполнены все шаги, которые необходимы для начала работ по восстановлению работоспособности поврежденного оборудования оператора «Vodafone-Украина».

Напомним, 11 января в ДНР заявили о проблемах в работе сети мобильного оператора «Vodafone Украина». Через несколько часов связь пропала на территории ЛНР. В полдень 11 января произошло полное прекращение обслуживания абонентов оператора связи «Vodafone-Украина» в связи с обрывом оптоволоконного кабеля в районе поселка Еленовка на территории ДНР.