Сирия: в зоне деэскалации «Идлиб» зафиксированы нарушения режима перемирия

Хмеймим (Сирия), 16 января. Нарушения режима прекращения огня зафиксированы в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон в САР.

В целях выполнения меморандума о создании зон деэскалации в Сирии российско-иранско-турецким совместным координационным центром проводится мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий. За минувшие сутки Центр зафиксировал случаи нарушения режима в зоне деэскалации «Идлиб».

«В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной», — говорится в сообщении ЦПВС.

За сутки подписано соглашение о присоединении населенного пункта Деббабия провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.

Напомним, в сентябре 2015 года по решению президента России Владимира Путина была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). 11 декабря 2017 года президент на российской авиабазе «Хмеймим» заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести значительную часть войск.

1 Организация запрещена на территории РФ.