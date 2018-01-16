Польша лишится профессионалов, уволив выпускников МГИМО из МИД – сенатор

Варшава, 16 января. Польша потеряет профессиональные кадры, уволив из министерства иностранных дел выпускников МГИМО. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Понятно, что это глупость полная. Польские политики соревнуются между собой, как побольнее «укусить» Россию», – приводит слова Джабарова РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что больше всего от этого решения пострадает сама Польша, которая в этом случае потеряет много профессиональных дипломатов. Джабаров также напомнил, что многие видные политики во всем мире являются выпускниками российских вузов.

Напомним, что в этом месяце в отставку был отправлен министр иностранных дел Польши Витолд Ващиковский. Одной из причин увольнения было его «нежелание радикальных кадровых изменений», в том числе – массовое увольнение из МИД выпускников МГИМО. Отмечается, что его преемник, Яцек Чапутович согласен пойти на подобный шаг.