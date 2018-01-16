«Самолеты, вертолеты, артиллерия»: в Киеве рассказали о новом вооружении ВСУ

Киев, 16 января. В 2017 году вооруженные силы Украины получили 1,4 тысячи образцов нового и модернизированного вооружения. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко.

«По итогам 2017 года в войска поставлено 1400 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. В том числе десять самолетов, 12 вертолетов, 35 беспилотных авиационных комплексов. Принят на вооружение 21 новый образец техники», — заявил Петренко.

Он также добавил, что в 2017 году ВСУ получили значительные объемы боеприпасов и управляемые средства поражения. Кроме того, Минобороны Украины продолжает осуществлять реформирование систем управления и оборонного планирования войсками. По словам Петренко, по итогам 2017 года более 40% подразделений Генштаба ВСУ и других органов военного управления были сформированы по структуре штабов НАТО.