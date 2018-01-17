Сирия итоги за сутки на 17 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают освобождение Алеппо от «Ан-Нусры», в Идлибе уничтожено пять командиров «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 17 января. САА при поддержке ВКС РФ продолжает освобождать от террористов «Джебхат ан-Нусры»1 территории Алеппо, в Идлибе уничтожено пять главарей «Тахрир аш-Шам», SDF потеряли пять командиров убитыми в схватках с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Идлибе, Алеппо и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме, освободили от «Джебхат ан-Нусры» несколько поселений Алеппо.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре, ведет бои с ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла пять командиров в Идлибе, утратила позиции в Алеппо, противостоит САА в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): теряет позиции на западе провинции Даръа, обстреливает опорные пункты SDF в Алеппо.

Курды: ведут обстрел позиций ССА в Алеппо, потеряли пять командиров в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Радикальные группировки, базирующиеся в провинции Дамаск, снова открыли огонь по мирным кварталам столицы САР. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), несколько снарядов боевиков упало в районе Дувейла. Также взрывы произошли на окраинах Дамаска. Данные о жертвах среди мирного населения города не поступали.

В течение суток на территории оазиса Восточная Гута продолжалось противостояние между САА и незаконными вооруженными формированиями. Военный источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1) передавал, что ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам боевиков в окрестностях Арбина, Думы и Айн Тармы. Также, по сообщениям местных источников, артиллерия Сирийской арабской армии (САА) вела обстрел позиций радикалов в этих же районах. Кроме того, ожесточенные бои продолжались в городе Хараста, писал военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила освобождать от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» территории провинции Алеппо. Военный источник передавал в своем микроблоге в Twitter (@watanisy), что армия САР взяла под контроль населенный пункт Увейнат и высоту Таль Шахид. Позже правительственные войска выбили радикалов «Тахрир аш-Шам» из поселения Масих и с высоты Таль Масих. Информагентство Al-Masdar News отмечало, что таким образом бригады Сирийской арабской армии (САА) достигли северных границ стратегически важной авиабазы.

Правительственные войска вели обстрел позиций радикальных исламистов в районе города Анадан на севере региона. Об этом сообщал на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). В свою очередь боевики обстреляли позиции САА к западу от административного центра провинции, писал SOHR. Информагентство SANA передавало, что радикалы открыли огонь по жилому кварталу Алеппо, в результате чего погиб мирный житель города.

Также в северной части региона продолжались интенсивные перестрелки между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что бойцы курдского ополчения вели обстрел позиций подконтрольных Анкаре Сирийской свободной армии (ССА) и «Ахрар аш-Шам» в городе Азаз. Ранее ВС Турции нанесли ряд ударов по опорным пунктам «демократической армии» в окрестностях Африна. В конце дня военный источник в Twitter (@badly_xeroxed) сообщил, что два военных конвоя турецкой армии прибыло к сирийской границе.

Жители города Манбидж вышли на демонстрацию против произвола бойцов Демократических сил Сирии (SDF), передавал местный источник в социальной сети Facebook (@snacksyrian). Население города требовало от командования курдских отрядов ополчения прекратить осуществлять принудительную мобилизацию в ряды SDF.

Провинция Дейр-эз-Зор

Разрозненные группировки «Исламского государства», скрывающиеся на подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор, снова атаковали позиции курдских отрядов в городе Гаранидж. Военный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor), что на улицах населенного пункта шли ожесточенные бои между «демократической армией» и террористами ИГИЛ1. Позже военный Twitter-канал (@At_Tuniissii) сообщил, что в результате боев в этом районе SDF потеряли пять командиров убитыми.

Около 3 тысяч мирных жителей административного центра провинции Дейр-эз-Зор вернулись в свои дома, сообщало информационное агентство SANA.

Провинция Даръа

В административном центре провинции Даръа взорвался заминированный автомобиль, передавал в своем Twitter-аккаунте (@Mahmoud1MS) местный источник. По данным автора публикации, в результате инцидента водитель транспортного средства получил тяжелые ранения.

На востоке провинции Даръа были зафиксированы перестрелки между правительственными войсками и радикальными группировками, писал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@nabaamedia). Ранее боевики нарушили действующий в регионе режим прекращения огня и обстреляли мирные кварталы города Даръа. В ответ Сирийская арабская армия (САА) атаковала пункты дислокации радикалов.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что на трассе в районе населенного пункта Ляджата произошел взрыв. В результате инцидента погибло четыре боевика «Лива аль-Амри», двигавшихся по дороге на автомобиле.

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в САР доставили 2,8 тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Карфа, передавали местные источники. Продукты питания и предметы первой необходимости были переданы 400 семьям, живущим в поселении.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжили обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) на юге провинции Идлиб. Местный источник писал в Telegram (@EMCnewscenter1), что российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Кафр Набель, Маарет ан-Нуман, Хамади и Табиш.

Под прикрытием российской авиации правительственные войска САР атаковали позиции радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях деревень Саломия, Абу Омар и Аль-Джадуэйя. Информационное агентство Fars News сообщало, что в боях на юго-востоке провинции Идлиб уничтожены десятки террористов «Ан-Нусры», в том числе пять командиров.

Провинция Хама

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Кафр Зета на северо-востоке провинции Хама. Об этом сообщал на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Также правозащитная организация писала, что под прикрытием военной авиацииСирийская арабская армия (САА) атаковала позиции исламистов в этой местности. Минометному обстрелу со стороны правительственных сил подверглись опорные пункты боевиков «Тахрир аш-Шам» недалеко от поселения Саан.

Ирак

Террористы «Исламского государства» напали на расположения отрядов народной самообороны «Хашд аш-Шааби» в районе Таль Сафака недалеко от сирийско-иракской границы. Информационное агентство Iraqi News сообщало, что в результате столкновения ополченцы нейтрализовали двух радикальных исламистов, а также уничтожили автомобиль ИГИЛ. Позже в боях между иракской армией и террористами в провинции Салах эд-Дин солдаты правительственных войск нейтрализовали пятерых ИГИЛовцев, передавало Iraqi News.

Силы безопасности Ирака сообщили, что в ходе операции по зачистке от террористов «Исламского государства» побережья реки Тигр к югу от Мосула было уничтожено 28 боевиков ИГ. Позже Iraqi News писало еще о трех нейтрализованных радикалах ИГ. Также, по данным информагентства ВС Ирака захватили большое количество боеприпасов террористической организации.

В Багдаде взорвался заминированный автомобиль, передавало Iraqi News. В результате инцидента, произошедшего в западной части иракской столицы, погиб один мирный житель.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)