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Украина
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Политика
Налоговая амнистия: Силуанов рассказал о нюансах списания долгов россиянам
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    Налоговая амнистия: Силуанов рассказал о нюансах списания долгов россиянам

    21:53  16 Января 2018
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    Налоговая амнистия: Силуанов рассказал о нюансах списания долгов россиянам

    Москва, 16 января. Закон о налоговой амнистии затронет более 20 миллионов жителей России. Об этом министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов рассказал в рамках встречи главы государства Владимира Путина с членами российского правительства.

    Министр указал на то, что речь идет о списании задолженности по имущественным налогам.

    «Такое количество граждан, по оценкам налоговой службы, составляет более 20 миллионов человек, общий объем задолженности — 41 миллиард рублей», — подчеркнул Силуанов, комментируя нюансы программы.

    Кроме того, индивидуальным предпринимателям спишут 15,8 миллиарда рублей просроченных налогов.

    Напомним, в середине декабря 2017 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил объявить налоговую амнистию для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #силуанов #налоги
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