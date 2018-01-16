Налоговая амнистия: Силуанов рассказал о нюансах списания долгов россиянам

Москва, 16 января. Закон о налоговой амнистии затронет более 20 миллионов жителей России. Об этом министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов рассказал в рамках встречи главы государства Владимира Путина с членами российского правительства.

Министр указал на то, что речь идет о списании задолженности по имущественным налогам.

«Такое количество граждан, по оценкам налоговой службы, составляет более 20 миллионов человек, общий объем задолженности — 41 миллиард рублей», — подчеркнул Силуанов, комментируя нюансы программы.

Кроме того, индивидуальным предпринимателям спишут 15,8 миллиарда рублей просроченных налогов.

Напомним, в середине декабря 2017 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил объявить налоговую амнистию для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.