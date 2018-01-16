Москва отреагировала на слухи об увольнении российских выпускников в Польше

Москва, 16 января. Замминистра образования и науки РФ Павел Зенькович заявил, что увольнение польских дипломатов только за то, что они обучались в России, будет самым возмутительным поступком.

«Я сам лично учился в МГИМО, у нас были ребята-поляки, очень хорошие ребята. Честно говоря, уже ни в какие ворота это не лезет. Просто ни в какие ворота», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Гайдаровского форума.

Напомним, что ранее польские СМИ сообщили, что новый глава МИД республики Яцек Чапутович намерен уволить всех дипломатов, которые учились в российских вузах. Речь в первую очередь идет о Московском государственном институту международных отношений (МГИМО). Причем отмечается, что Чапутович планирует снимать с должностей всех выпускников российских вузов, вне зависимости от их квалификации.