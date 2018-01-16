#выборы2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Украина
Власти Украины намерены работать над ускорением обмена пленными в Донбассе
Украина
Посол США рассказала о поставках летального оружия Украине
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Посол США рассказала о поставках летального оружия Украине

    21:43  16 Января 2018
    569

    Посол США рассказала о поставках летального оружия Украине

    Киев, 16 января. США готовы бесплатно предоставить Украине оборонительное оружие, в том числе противотанковые комплексы «Javelin». Об этом заявила посол США на Украине Мари Йованович.

    «В прошлом году администрация президента США приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей. Пока что подробностей, как это будет сделано, нет», — сказала дипломат.

    Кроме того, Йованович не смогла точно ответить на вопрос, сможет ли Украина использовать это летальное вооружение в зоне боевых действий в Донбассе, напомнив, что речь идет об оборонительном вооружении. При этом Йованович уточнила, что данное вооружение будет предоставлено Киеву абсолютно бесплатно.

    «Мы говорим об оборонной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи — это совсем другой вопрос», — сказала дипломат.

    В конце декабря 2017 года власти США приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение. Позднее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что поставки оружия необходимы Киеву для защиты территориальной целостности и суверенитета.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #украина #оружие
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Автомобили проекта «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году

      20:43 16 Января 2018 336
      Читать
      17:26
      Сегодня

      Украинские депутаты отказались признавать ДНР и ЛНР террористами
      14:10
      Сегодня

      Киевский эксперт: Властям Украины сейчас выгодно вообще забыть про Крым
      13:17
      Сегодня

      Карен Шахназаров: У Путина нет сильных конкурентов
      12:29
      Сегодня

      Лев Лещенко: У Путина есть авторитет в народе, и он безусловный лидер нашего Отечества
      10:46
      Сегодня

      Ксения любит смешить: в Крыму ответили Собчак на слова о «неполноценности» жителей полуострова

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018 2515

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      33100

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7621

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7295

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12872
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Опубликован засекреченный отчет о лунной миссии СССР

      Опубликован засекреченный отчет о лунной миссии СССР

      20:32   16 Января 2018
      463
      Путин — очень собранный, очень русский, очень образованный: Марков объяснил, почему россияне любят президента

      Путин — очень собранный, очень русский, очень образованный: Марков объяснил, почему россияне любят президента

      18:20   16 Января 2018
      529
      «Путин — как профессиональный шахматист»: СМИ о президенте России. Колонка Владимира Тулина

      «Путин — как профессиональный шахматист»: СМИ о президенте России. Колонка Владимира Тулина

      18:00   16 Января 2018
      691
      Более миллиона подписей собрано в поддержку Путина на выборах-2018

      Более миллиона подписей собрано в поддержку Путина на выборах-2018

      13:55   16 Января 2018
      433