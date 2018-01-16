Посол США рассказала о поставках летального оружия Украине

Киев, 16 января. США готовы бесплатно предоставить Украине оборонительное оружие, в том числе противотанковые комплексы «Javelin». Об этом заявила посол США на Украине Мари Йованович.

«В прошлом году администрация президента США приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей. Пока что подробностей, как это будет сделано, нет», — сказала дипломат.

Кроме того, Йованович не смогла точно ответить на вопрос, сможет ли Украина использовать это летальное вооружение в зоне боевых действий в Донбассе, напомнив, что речь идет об оборонительном вооружении. При этом Йованович уточнила, что данное вооружение будет предоставлено Киеву абсолютно бесплатно.

«Мы говорим об оборонной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи — это совсем другой вопрос», — сказала дипломат.

В конце декабря 2017 года власти США приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение. Позднее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что поставки оружия необходимы Киеву для защиты территориальной целостности и суверенитета.