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Сирия новости 16 января 22.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Алеппо, 3 тысячи жителей Дейр-эз-Зора вернулись в свои дома
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    Сирия новости 16 января 22.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Алеппо, 3 тысячи жителей Дейр-эз-Зора вернулись в свои дома

    22:30  16 Января 2018
    1209

    Сирия новости 16 января 22.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Алеппо, 3 тысячи жителей Дейр-эз-Зора вернулись в свои дома

    Сирия, 16 января. САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Джебхат ан-Нусры»1 еще одно поселение Алеппо, 3 тысячи жителей Дейр-эз-Зора вернулись в свои дома, военная техника ВС Турции прибыла к сирийской границе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к аэродрому Абу Духур.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ освободили от «Джебхат ан-Нусры» еще одно поселение Алеппо, продвигаются к авиабазе Абу Духур, ведут бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Алеппо, противостоит САА в Идлибе и Хаме.

    Сирия новости 16 января 22.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Алеппо, 3 тысячи жителей Дейр-эз-Зора вернулись в свои дома

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 16 января 22.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Алеппо, 3 тысячи жителей Дейр-эз-Зора вернулись в свои дома

    Сирийская армия под прикрытием ВКС РФ продолжает продвигаться в юго-западной части провинции Алеппо в направлении аэродрома Абу Духур. За последние двое суток солдатам армии САР удалось освободить от радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» более 80 населенных пунктов региона. Один из источников пишет в своем микроблоге в Twitter (@watanisy), что под контроль правительственных войск перешли поселение Масих и высота Таль Масих. Информагентство Al-Masdar News отмечает, что таким образом бригады Сирийской арабской армии (САА) достигли северных границ стратегически важной авиабазы.

    Два военных конвоя турецкой армии прибыло к сирийской границе, передает военный источник в социальной сети Twitter (@badly_xeroxed).

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 16 января 22.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Алеппо, 3 тысячи жителей Дейр-эз-Зора вернулись в свои дома

    Около 3 тысяч мирных жителей города Дейр-эз-Зор вернулись в свои дома, сообщает информационное агентство SANA. Напомним, административный центр региона находился в оккупации террористов «Исламского государства»1 в течение трех лет. В сентябре этого года правительственным войскам САР при поддержке ВКС РФ удалось прорвать блокаду Дейр-эз-Зора, а также выбить радикальных исламистов со стратегически важных высот и выйти к западному берегу реки Евфрат. Уже в начале ноябре в результате ожесточенных уличных боев Сирийская арабская армия (САА) полностью освободила населенный пункт от радикалов ИГИЛ1 и приступила к работам по разминированию города.  

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 16 января 22.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Алеппо, 3 тысячи жителей Дейр-эз-Зора вернулись в свои дома

    На юго-востоке провинции Идлиб продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами коалиции «Тахрир аш-Шам». Военный источник передает в Telegram (@EMCnewscenter1), что правительственные войска САР при поддержке ВКС РФ продвигаются к авиабазе Абу Духур. Российская авиация наносит удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Кафр Набель, Маарет ан-Нуман, Хамади и Табиш. В это время сирийская армия атакует позиции исламистов в районе населенного пункта Дабашия, пишет местный Telegram-канал (@EMCnewscenter1). Ранее сообщалось о столкновениях между правительственными войсками и «Тахрир аш-Шам» недалеко от поселений Саломия, Абу Омар и Аль-Джадуэйя, в результате которых было ликвидировано несколько десятков радикалов, в том числе пять командиров.

    Провинция Хама

    Сирия новости 16 января 22.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Алеппо, 3 тысячи жителей Дейр-эз-Зора вернулись в свои дома

    ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Кафр Зета на северо-востоке провинции Хама. Об этом сообщает на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

    Также правозащитная организация пишет, что под прикрытием военной авиации Сирийская арабская армия (САА) атакует позиции исламистов в этой местности. Минометному обстрелу со стороны правительственных сил подверглись опорные пункты боевиков «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Саан.

    Ирак

    Сирия новости 16 января 22.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Алеппо, 3 тысячи жителей Дейр-эз-Зора вернулись в свои дома

    В Багдаде взорвался заминированный автомобиль, передает Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате инцидента, произошедшего в западной части иракской столицы, погиб один мирный житель.

    Правительственные войска при поддержке ВВС международной коалиции продолжают зачистку от террористов «Исламского государства» побережья реки Тигр к югу от Мосула. По сведениям информагентства Iraqi News, в результате столкновения в этом районе солдатами иракской армии было нейтрализовано три боевика ИГИЛ. Ранее сообщалось, что в ходе военной операции ВС Ирака уничтожили 28 радикальных исламистов и захватили большое количество боеприпасов ИГ.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #турция #хама #вкс рф #игил #мосул #исламское государство #ирак #идлиб #джебхат ан-нусра #тахрир аш-шам
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    Сирия новости 16 января 19.30: мирный житель Алеппо погиб под огнем боевиков, в Идлибе уничтожено пять командиров «Тахрир аш-Шам»
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    Сирия новости 16 января 16.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Алеппо продолжаются перестрелки между SDF и протурецкими группировками
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