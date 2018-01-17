#выборы2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Спорт
Чемпионат мира по бенди в Хабаровске откроется лазерным шоу
Новости Сирии
Сирия новости 17 января 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» применяет химоружие в Идлибе; ВС Турции перебрасывает военную технику к границе с Сирией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 17 января 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» применяет химоружие в Идлибе; ВС Турции перебрасывает военную технику к границе с Сирией

    7:00  17 Января 2018
    2324

    Сирия новости 17 января 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» применяет химоружие в Идлибе; ВС Турции перебрасывает военную технику к границе с Сирией

    Сирия, 17 января. «Хайят Тахрир аш-Шам» применяет химоружие в Идлибе; ВС Турции перебрасывает военную технику к границе с Сирией; САА продолжает наступление в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвигаются в сторону Умм-Джлаль в провинции Идлиб.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: применил против САА химическое оружие в Идлибе.

    ВС Турции: стягивают военную технику к сирийской границе.

    Сирия новости 17 января 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» применяет химоружие в Идлибе; ВС Турции перебрасывает военную технику к границе с Сирией

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 17 января 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» применяет химоружие в Идлибе; ВС Турции перебрасывает военную технику к границе с Сирией

    По сообщениям источника в Telegram (@stepnews), террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» и вооруженная группировка «Файлак ар-Рахман» перебрасывают дополнительные отряды подкрепления и укрепляют свои позиции в районе правительственной базы бронетехники в Харасте из других районов Восточной Гуты. Одновременно с этим, с подконтрольных боевикам территорий в Джобаре, Айн-Терме, Кафер-Батне и Нашабии периодически ведется обстрел позиций правительственных войск.

    Провинция Латакия

    Сирия новости 17 января 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» применяет химоружие в Идлибе; ВС Турции перебрасывает военную технику к границе с Сирией

    Как пишет источник в Twitter (@sayed_ridha), командование группировок, воюющих в «Большом Идлибе» против правительственных войск, могут попытаться отвлечь часть сил САА от наступления в районе авиабазы Абу-Духур, активизировав боевые действия в районе населенного пункта Аль-Ямадия в северо-восточной части провинции Латакия.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 17 января 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» применяет химоружие в Идлибе; ВС Турции перебрасывает военную технику к границе с Сирией

    Вооруженные силы Турции продолжают подготовку к наступлению на позиции курдских отрядов народной самообороны (YPG) в кантоне Африн на севере провинции Алеппо. Как сообщает источник в Twitter (@Sohayb_Masri1), в турецкий город Рейханлы, находящийся на границе с Сирией, прибыло несколько танков М-60. По данным Telegram-канала (@SyrianEndeavour), в турецкий приграничный населенный пункт Огулпынар из Рейнханлы прибыл конвой грузовиков с боеприпасами и военной техники для группировки турецких войск

    Напомним, после заявлений США о создании «сил безопасности границы», основой которых должны стать курдские вооруженные формирования, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган актуализировал вопрос о продолжении операции «Щит Евфрата» против курдского кантона Африн. По неподтвержденным данным, совместное наступление турецких войск и протурецких вооруженных группировок должно начаться в ближайшие 48 часов.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 17 января 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» применяет химоружие в Идлибе; ВС Турции перебрасывает военную технику к границе с Сирией

    Боевики вооруженных группировок, действующих в провинции, ведут разведку позиций правительственных сил, сообщает источник в Twitter @khalidaboalmjed. Отмечается, что разведка ведется с помощью беспилотных летательных аппаратов в районе административного центра Даръа.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 17 января 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» применяет химоружие в Идлибе; ВС Турции перебрасывает военную технику к границе с Сирией

    По данным источника в Twitter (@watanisy), боевики сражающихся против САА группировок вынуждены были оставить восточную окраину населенного пункта Ард-эз-Зарзур и юго-восточные районы Хуайн-эль-Кебир в результате успешного наступления подразделений правительственных войск, продвигающихся в сторону Умм-Джлаль.

    Как сообщает источник в Twitter (@sayed_ridha), «Хайят Тахрир аш-Шам» всеми силами пытается не допустить перехода под контроль правительственных войск авиабазы Абу-Духур. Для этого боевики активно укрепляют свои позиции, перебрасывают в район ведения боевых действий отряды подкрепления и предпринимают попытки лобовых и фланговых контратак.

    Telegram-канал @medad_press пишет, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» стремятся развить наступление в сторону Абу-Дали, и для этого организовали взаимодействие с союзными им вооруженными группировками. По информации источника, боевики готовят массированный минометный обстрел позиций САА, расположенных в населенном пункте Абу-Омар. Кроме этого, также возможно наступление боевиков южнее Атшана с последующим выходом к Абу-Дали, что создаст для САА угрозу окружения и продвижения боевиков в сторону Хамы.

    Источник в Twitter (@teamsmediawar) сообщает, что в районе населенного пункта Срудж боевики применили противправительственных войск химическое оружие на основе хлора. Отмечается, что в результате химатаки пострадало 90 военнослужащих САА.  Кроме этого, «Хайят Тахрир аш-Шам» имеют на вооружении беспилотные летательные аппараты и снаряды с фосфором в районе населенного пункта Тамана.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #дамаск #саа #латакия #идлиб #даръа #хайят тахрир аш-шам #вс турции
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 17 января 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» применяет химоружие в Идлибе; ВС Турции перебрасывает военную технику к границе с Сирией
    Сирия новости 16 января 22.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Алеппо, 3 тысячи жителей Дейр-эз-Зора вернулись в свои дома
    Сирия новости 16 января 19.30: мирный житель Алеппо погиб под огнем боевиков, в Идлибе уничтожено пять командиров «Тахрир аш-Шам»
    Марат Башаров и муфтий Москвы помогли сирийским беженцам в Ливане
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Пушков раскрыл истинную цель новых антироссийских санкций США

      3:22 17 Января 2018 2162
      Читать
      1:47
      Сегодня

      Отношения РФ и США «ушли на ноль» – Назарбаев
      20:43
      Вчера

      Автомобили проекта «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году

      17:26
      Вчера

      Украинские депутаты отказались признавать ДНР и ЛНР террористами
      14:10
      Вчера

      Киевский эксперт: Властям Украины сейчас выгодно вообще забыть про Крым
      13:17
      Вчера

      Карен Шахназаров: У Путина нет сильных конкурентов

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018 2901

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      33181

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7646

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7319

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12913
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Владимир Хотиненко: Путин – единственный в мире кандидат, который сможет управлять Россией

      Владимир Хотиненко: Путин – единственный в мире кандидат, который сможет управлять Россией

      9:00   17 Января 2018
      135
      Опубликован засекреченный отчет о лунной миссии СССР

      Опубликован засекреченный отчет о лунной миссии СССР

      20:32   16 Января 2018
      1123
      Путин — очень собранный, очень русский, очень образованный: Марков объяснил, почему россияне любят президента

      Путин — очень собранный, очень русский, очень образованный: Марков объяснил, почему россияне любят президента

      18:20   16 Января 2018
      650
      «Путин — как профессиональный шахматист»: СМИ о президенте России. Колонка Владимира Тулина

      «Путин — как профессиональный шахматист»: СМИ о президенте России. Колонка Владимира Тулина

      18:00   16 Января 2018
      1650