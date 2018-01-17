Сирия новости 17 января 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» применяет химоружие в Идлибе; ВС Турции перебрасывает военную технику к границе с Сирией

Сирия, 17 января. «Хайят Тахрир аш-Шам» применяет химоружие в Идлибе; ВС Турции перебрасывает военную технику к границе с Сирией; САА продолжает наступление в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвигаются в сторону Умм-Джлаль в провинции Идлиб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: применил против САА химическое оружие в Идлибе.

ВС Турции: стягивают военную технику к сирийской границе.

Провинция Дамаск

По сообщениям источника в Telegram (@stepnews), террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» и вооруженная группировка «Файлак ар-Рахман» перебрасывают дополнительные отряды подкрепления и укрепляют свои позиции в районе правительственной базы бронетехники в Харасте из других районов Восточной Гуты. Одновременно с этим, с подконтрольных боевикам территорий в Джобаре, Айн-Терме, Кафер-Батне и Нашабии периодически ведется обстрел позиций правительственных войск.

Провинция Латакия

Как пишет источник в Twitter (@sayed_ridha), командование группировок, воюющих в «Большом Идлибе» против правительственных войск, могут попытаться отвлечь часть сил САА от наступления в районе авиабазы Абу-Духур, активизировав боевые действия в районе населенного пункта Аль-Ямадия в северо-восточной части провинции Латакия.

Провинция Алеппо

Вооруженные силы Турции продолжают подготовку к наступлению на позиции курдских отрядов народной самообороны (YPG) в кантоне Африн на севере провинции Алеппо. Как сообщает источник в Twitter (@Sohayb_Masri1), в турецкий город Рейханлы, находящийся на границе с Сирией, прибыло несколько танков М-60. По данным Telegram-канала (@SyrianEndeavour), в турецкий приграничный населенный пункт Огулпынар из Рейнханлы прибыл конвой грузовиков с боеприпасами и военной техники для группировки турецких войск.

Напомним, после заявлений США о создании «сил безопасности границы», основой которых должны стать курдские вооруженные формирования, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган актуализировал вопрос о продолжении операции «Щит Евфрата» против курдского кантона Африн. По неподтвержденным данным, совместное наступление турецких войск и протурецких вооруженных группировок должно начаться в ближайшие 48 часов.

Провинция Даръа

Боевики вооруженных группировок, действующих в провинции, ведут разведку позиций правительственных сил, сообщает источник в Twitter @khalidaboalmjed. Отмечается, что разведка ведется с помощью беспилотных летательных аппаратов в районе административного центра Даръа.

Провинция Идлиб

По данным источника в Twitter (@watanisy), боевики сражающихся против САА группировок вынуждены были оставить восточную окраину населенного пункта Ард-эз-Зарзур и юго-восточные районы Хуайн-эль-Кебир в результате успешного наступления подразделений правительственных войск, продвигающихся в сторону Умм-Джлаль.

Как сообщает источник в Twitter (@sayed_ridha), «Хайят Тахрир аш-Шам» всеми силами пытается не допустить перехода под контроль правительственных войск авиабазы Абу-Духур. Для этого боевики активно укрепляют свои позиции, перебрасывают в район ведения боевых действий отряды подкрепления и предпринимают попытки лобовых и фланговых контратак.

Telegram-канал @medad_press пишет, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» стремятся развить наступление в сторону Абу-Дали, и для этого организовали взаимодействие с союзными им вооруженными группировками. По информации источника, боевики готовят массированный минометный обстрел позиций САА, расположенных в населенном пункте Абу-Омар. Кроме этого, также возможно наступление боевиков южнее Атшана с последующим выходом к Абу-Дали, что создаст для САА угрозу окружения и продвижения боевиков в сторону Хамы.

Источник в Twitter (@teamsmediawar) сообщает, что в районе населенного пункта Срудж боевики применили противправительственных войск химическое оружие на основе хлора. Отмечается, что в результате химатаки пострадало 90 военнослужащих САА. Кроме этого, «Хайят Тахрир аш-Шам» имеют на вооружении беспилотные летательные аппараты и снаряды с фосфором в районе населенного пункта Тамана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)