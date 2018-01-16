Идеология Путина – в Петербурге и Калининграде: проект «Самбо в школу» развивается. ФАН-ТВ

Всероссийская программа «Самбо в школу» – культурный, спортивный и патриотический проект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, – вот уже несколько лет успешно шагает нашей стране. В Петербурге, например, можно оценить первые результаты работы этой программы. Однако география проекта ширится, и совсем недавно он добрался до Калининградской области. Стать еще одним участником госпрограммы удалось средней школе города Мамоново, где открылась секция дополнительного образования. А следующим этапом реализации проекта должно стать добавление в школьное расписание третьего урока физкультуры, на котором дети будут изучать азы самбо – боевого искусства, родившегося в России. Лидером же по внедрению дополнительных занятий в школы сегодня является Северная столица. О том, как работает программа, сложно ли ее внедрить в регионах, и чем этот вид единоборств полезен для детей, ФАН-ТВ рассказал координатор региональной программы «Самбо в школы Санкт-Петербурга» и директор по развитию петербургской Федерации самбо Петр Кретов.

Встреча состоялась в спортивном зале гимназии № 642, где Петр Кретов в рамках программы «Самбо в школу» ведет тренировки с детьми младшего и среднего школьного возраста. Услышав новость о Калининградской области, Петр сказал:

– Поздравляю коллег с присоединением к проекту! И всех коллег во всей стране я бы призывал, конечно, не соревноваться в количестве открытых школ. Лучше открыть меньшее количество, но так, чтобы там был более качественно организован процесс. Программа в России приобретает всё большую географию, всё больше регионов подключается к проекту. Экспериментальный этап федеральной программы прошел успешно, а Всероссийская Федерация проводит анализ, он тоже успешен: рост данных, рост интереса школьников к физкультуре (когда в ней есть элементы самбо), рост показателей физической подготовленности – силы, ловкости, координации, скорости и других показателей. Когда дети занимаются любимым делом, когда им интересно, и они соревнуются между собой, изучают новые приемы, – это всегда интереснее, чем монотонные занятия. Здорово, что новые регионы включаются в проект «Самбо в школу», ключевую роль здесь играет заинтересованность всех участников от начала и до конца.

Координатор и тренер отмечает, что нужно понимать разницу между профессиональным освоением самбо как боевого искусства – и тем, что предлагается изучать мальчишкам шести-семи лет. Корреспонденты ФАН-ТВ попросили Петра Кретова рассказать, как программа, запущенная, к слову, в 2013 году, развивалась в Петербурге.

– В Санкт-Петербурге у нас действует региональный проект «Самбо в школы». С 2014 года мы начали агитацию, выступали по районам города, рассказывали про проект. С 2015 года в рамках госпрограммы были выделены деньги на оборудование: это ковры, борцовские манекены, медицинские мячи и другая мелочь. Было закуплено оборудование, и с 2015 года 90 школ принимают участие в проекте «Самбо в школы», какие-то более успешно, какие-то менее. Также принимает участие 15 молодежных клубов и несколько центров спорта, но в основном это общеобразовательные школы. На втором этапе проекта планируется не только в рамках школьных спортивных клубов преподавать самбо, но и прямо в рамках урока физкультуры. Это третий час физкультуры, где модуль единоборств будет заменен на модуль самбо. Но это, я бы сказал, не самбо в полноценном смысле слова как спортивная борьба. Это основа, где детей будут учить падать, вырываться и учить элементарным азам самообороны, которые, кстати сказать, вошли и в комплекс «ГТО», и в президентские состязания.

– Как вы думаете, почему из всех видов единоборств именно самбо?

– На самом деле, это очень просто. У нас всего три национальных вида спорта, которые придумали в нашей стране, я сейчас имею в виду и Советский Союз тоже. Практически у каждого этноса есть свой национальный вид борьбы. Наша страна в свое время была очень многонациональной, все эти страны СНГ, и у каждой был свой вид борьбы: куреш, хапсагай, чидаоба, целая куча видов. Но вот такая была идея – создать самбо как универсальный вид, чтобы представители других стран и этносов могли участвовать, чтобы в правилах были учтены все виды борьбы, а все представители могли участвовать эффективно.

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Самбо, действительно, включает в себя элементы огромного количества других единоборств: от греко-римской борьбы до джиу-джитсу. Но при этом поединки в самбо неагрессивны, ведь сам этот вид единоборства изначально разрабатывался как оборонительный, чтобы тело могло спасти себя не только от нападения, но и от случайных травм. Кроме того, культурная идеология самбо подразумевает развитие в детях духовных ценностей, чувства боевого братства и общности, любви к Родине.

Один из подопечных Петра Кретова, 12-летний Владимир Хижниченко (у него за плечами уже шестилетний опыт самбиста) поделился своим мнением на этот счет:

– У тебя большая физическая подготовка и тебе легче выполнять какие-то физические нагрузки, чем другим. Если ты поскользнулся, то можно упасть правильно, сгруппироваться, ничего не повредить. Ты никогда не сдаешься и идешь к своей цели, что бы там ни было: учеба, спорт.

Девизы и лозунги спортсменов при этом немного напоминают речовки времен «строительства капитализма». Один из таких съемочной группе ФАН-ТВ озвучил начинающий спортсмен из младшей возрастной группы Вениамин Мосин:

– Задание тренера – закон, выполнение – долг, перевыполнение – честь.

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