ЦИК обсудит использование электронных урн на выборах президента РФ

Москва, 16 января. В эту среду Центризбирком намерен рассмотреть вопросы применения на выборах комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и комплексов для электронного голосования (КЭГ). Соответствующий проект повестки заседания был опубликован ведомством.

Согласно тексту проекта, комиссия намерена обсудить использование «технических средств подсчета голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней» в ходе выборов президента России.

Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщал, что в регионы уже была доставлена первая партия новых комплексов обработки избирательных бюллетеней. Вторая будет доставлена в течении ближайших двух недель.

Выборы президента России назначены на 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Напомним, что Владимир Путин участвует в предстоящих выборах президента России в качестве самовыдвиженца. 15 января заработал официальный сайт его предвыборного штаба — putin2018.ru и путин2018.рф.

Владимир Путин. Биография.