Эрдоган обсудил с генсеком НАТО планы США в Сирии

Анкара, 16 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник провел телефонные переговоры с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом. Об этом журналистам сообщили представители администрации турецкого лидера.

В рамках диалога стороны обсудили планы возглавляемой США международной коалиции по созданию на территории Сирии так называемых «сил безопасности границы».

По словам Эрдогана, планы Вашингтона являются неприемлемыми, поэтому Анкара готова принять соответствующие меры. Как передает РИА Новости, Столтенберг указал на то, что американская сторона не консультировалась с НАТО по данному вопросу.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не собирается проводить телефонные переговоры с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Однако Анкара продолжает поддерживать контакты с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.