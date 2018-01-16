Жители Сирии и Армении поблагодарили Россию за помощь Дамаску в борьбе с терроризмом

Ереван, 16 января. Молодежь Сирии и Армении провела акцию благодарности возле стен российского посольства в Ереване. Организаторами выступили армянская Международная общественная организация гуманитарного развития, а также Союз сирийских студентов в Армении.

Участники акции поблагодарили российских военных за то, что они защитили сирийцев, а также проживающую в САР армянскую диаспору от террористов.

«Участники акции передали письмо представителям посольства. В письме выражена благодарность высшему руководству РФ, российским военным, всему российскому народу за миротворческую деятельность, большой вклад в дело освобождения Сирии от террористов», — отметил глава Международной организации гуманитарного развития Арман Гукасян.

Он подчеркнул, что слова благодарности также были переданы властям Армении, которые доставляли в Сирию гуманитарную помощь российскими транспортными самолетами, передает РИА Новости.

Напомним, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин посетил российскую базу «Хмеймим» в Сирии, где объявил о выводе основных сил вооруженной группировки России с территории арабской республики в связи с выполнением основных задач по борьбе с терроризмом.

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