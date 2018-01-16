«Начало новой инициативы США на Балканах»: Шешель прокомментировал убийство Ивановича

Косово, 16 января. Руководитель Сербской радикальной партии Воислав Шешель полагает, что за убийством лидера косовских сербов Оливера Ивановича могли стоять западные спецслужбы. По его словам, покушение на Ивановича, вероятнее всего, было частью нового плана США по решению балканского вопроса.

«Я думаю, что убийцы Ивановича не будут найдены, потому что я уверен, что в убийстве Ивановича замешаны западные разведслужбы и это начало новой американской инициативы на Балканах, о которой ранее объявили американцы», — заявил Шешель, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что во вторник неизвестные застрелили одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича в городе Косовска-Митровица. Убийцы произвели не менее пяти выстрелов по политику, прежде чем скрыться с места преступления. От полученных травм Иванович скончался в реанимации.