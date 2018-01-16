Милонов посоветовал МИД Польши брать на работу выпускников украинских вузов

Москва, 16 января. Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов посоветовал министерству иностранных дел Польши брать на работу выпускников украинских вузов.

Политик указал на то, что Варшава подвержена «рецидивам русофобии», граничащей с «клинической формой шизофрении». Кроме того, польской стороне выгодно поддержание мифов об угрозах, которые исходят от Москвы.

«Этот страх не имеет рационального объяснения и скорее близок по своей природе к приключениям пана Твардовского на Луне, чем к реальности», — цитирует его слова РИА Новости.

Милонов также посоветовал МИД Польши внимательно присмотреться к выпускникам высших учебных заведений в Львовской области.

«Вот места, где проходят подготовку настоящие титаны дипломатической мысли и к чьей квалификации у поляков вопросов возникнуть не должно», — иронично резюмировал парламентарий.

Напомним, ранее появилась информация о том, что новый глава внешнеполитического ведомства Польши Яцек Чапутович якобы планирует уволить специалистов с российскими дипломами.