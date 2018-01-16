#выборы2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Украина
Власти Украины намерены работать над ускорением обмена пленными в Донбассе
Политика
Милонов посоветовал МИД Польши брать на работу выпускников украинских вузов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Милонов посоветовал МИД Польши брать на работу выпускников украинских вузов

    21:04  16 Января 2018
    290

    Милонов посоветовал МИД Польши брать на работу выпускников украинских вузов

    Москва, 16 января. Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов посоветовал министерству иностранных дел Польши брать на работу выпускников украинских вузов.

    Политик указал на то, что Варшава подвержена «рецидивам русофобии», граничащей с «клинической формой шизофрении». Кроме того, польской стороне выгодно поддержание мифов об угрозах, которые исходят от Москвы.

    «Этот страх не имеет рационального объяснения и скорее близок по своей природе к приключениям пана Твардовского на Луне, чем к реальности», — цитирует его слова РИА Новости.

    Милонов также посоветовал МИД Польши внимательно присмотреться к выпускникам высших учебных заведений в Львовской области.

    «Вот места, где проходят подготовку настоящие титаны дипломатической мысли и к чьей квалификации у поляков вопросов возникнуть не должно», — иронично резюмировал парламентарий.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что новый глава внешнеполитического ведомства Польши Яцек Чапутович якобы планирует уволить специалистов с российскими дипломами.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #польша #милонов
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Автомобили проекта «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году

      20:43 16 Января 2018 336
      Читать
      17:26
      Сегодня

      Украинские депутаты отказались признавать ДНР и ЛНР террористами
      14:10
      Сегодня

      Киевский эксперт: Властям Украины сейчас выгодно вообще забыть про Крым
      13:17
      Сегодня

      Карен Шахназаров: У Путина нет сильных конкурентов
      12:29
      Сегодня

      Лев Лещенко: У Путина есть авторитет в народе, и он безусловный лидер нашего Отечества
      10:46
      Сегодня

      Ксения любит смешить: в Крыму ответили Собчак на слова о «неполноценности» жителей полуострова

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018 2515

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      33100

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7621

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7295

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12872
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Опубликован засекреченный отчет о лунной миссии СССР

      Опубликован засекреченный отчет о лунной миссии СССР

      20:32   16 Января 2018
      440
      Путин — очень собранный, очень русский, очень образованный: Марков объяснил, почему россияне любят президента

      Путин — очень собранный, очень русский, очень образованный: Марков объяснил, почему россияне любят президента

      18:20   16 Января 2018
      522
      «Путин — как профессиональный шахматист»: СМИ о президенте России. Колонка Владимира Тулина

      «Путин — как профессиональный шахматист»: СМИ о президенте России. Колонка Владимира Тулина

      18:00   16 Января 2018
      682
      Более миллиона подписей собрано в поддержку Путина на выборах-2018

      Более миллиона подписей собрано в поддержку Путина на выборах-2018

      13:55   16 Января 2018
      429