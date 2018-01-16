МИД России обсудил с оппозицией Сирии подготовку конгресса нацдиалога в Сочи

Москва, 16 января. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с делегацией сирийской оппозиции. Стороны обсудили подготовку конгресса нацдиалога САР, который планируется провести в конце января в Сочи, а также затронули вопрос выполнения резолюции ООН по урегулированию сирийского кризиса.

«В этом контексте подробно обсуждался ход подготовки к проведению 29-30 января сего года в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», — сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

Напомним, что с инициативой провести в Сочи конгресс национального диалога Сирии ранее выступил президент РФ Владимир Путин. Согласно предварительным данным, список участников уже утвержден, организаторы начали рассылать приглашения гостям. Предполагается, что конгресс станет крупнейшей переговорной площадкой, на которой будут представлены все политические силы Сирии, а также все этнические и религиозные группы.

Владимир Путин. Биография