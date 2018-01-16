Автомобили проекта «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году

Москва, 16 января. Автомобили проекта «Кортеж» должны поступить в розничную продажу на территории России уже в 2019 году. Об этом сообщил во вторник министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

По словам политика, в 2018 году планируется выпустить 70 машин, в 2019 году – 200, а в 2020 году – 300.

«Любой желающий сможет заказать и приобрести любую модификацию, хоть бронированную, хоть в люксовом варианте. Никаких ограничений по продажам не будет», — цитирует слова Мантурова ТАСС.

Кроме того, российские премиальные автомобили будут дешевле зарубежных аналогов.

«Семерка стоит восемь-девять миллионов рублей, берите от этого минус 15%. Все зависит от комплектации», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что первые машины проекта «Кортеж» поступили в эксплуатацию в ФСО.