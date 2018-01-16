НАТО сделала заявление в связи с убийством сербского политика Ивановича в Косово

Брюссель, 16 января. НАТО продолжит гарантировать безопасность в Косово после убийства сербского политика Оливера Ивановича. Об этом во вторник заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Она отметила, что Североатлантический альянс осуждает убийство Ивановича, а также призывает Белград и Приштину как можно скорее возобновить диалог.

«Мы призываем все стороны соблюдать сдержанность и разрядить ситуацию. Силы KFOR (международные силы под руководством НАТО, следящие за порядком в Косово — прим. ФАН) продолжат гарантировать спокойствие и безопасность, а также свободу передвижения в Косово», — цитирует Лунгеску ТАСС.

Напомним, что во вторник неизвестные застрелили лидера косовских сербов Оливера Ивановича. Трагедия произошла в городе Косовска-Митровица, возле отделения партии «Свобода, демократия, правосудие». Политик получил пять огнестрельных ранений, от которых скончался в отделении реанимации.