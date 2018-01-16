Сирия сегодня: обмен пленными в Дамаске, разгром боевиков в Алеппо, битва с ИГИЛ в Хаме

Сирия, 16 января. Сирийская армия прорывается к холму на юге Алеппо, несмотря на контратаки боевиков; правительственные войска вернули домой 23 мирных жителя, находившихся в плену боевиков; Вооруженные силы Сирии вытесняют боевиков ИГИЛ1 из восточной части Хамы. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Отряды САА взяли ключевую высоту в Алеппо

Во вторник Сирийская арабская армия (САА) и союзнические военизированные группировки, в том числе «Хезболла», взяли под свой контроль ключевую вершину Таль Шахид на юге провинции Алеппо после двух суток столкновений с боевиками, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Битва за Таль Шахид идет на фоне расширяющегося наступления правительственных сил в южном Алеппо, направленного на объединение с подразделениями сирийской армии, базирующимися вблизи авиабазы «Абу-Духур» в восточном Идлибе. Бои за вершину длились 48 часов, после чего боевики были вынуждены отступить.

Агентство SANA сообщает, что подразделения САА продолжают вытеснять боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (преимущественно состоит из экстремистов сирийского крыла «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические операции запрещены Верховным судом РФ) с юга провинции Алеппо.

По последним данным, Вооруженные силы Сирии также освободили три населенных пункта вблизи вершины Таль Шахид. Боевики понесли потери в живой силе и технике. На данный момент саперные отряды проводят разминирование освобожденных от радикальных исламистов районов.

Обмен пленными в Дамаске

Обмен между сирийскими правительственными силами и вооруженными группировками на востоке Дамаска позволил 23 мирным жителям, многие их которых женщины и дети, вернуться домой из плена, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

В то время как некоторые из пленников находились в заключении в Восточной Гуте многие годы, некоторые из освобожденных были захвачены террористами не так давно.

В настоящее время нет информации о том, что правительство Сирии предложило в обмен на гражданских пленников, однако, по данным Al-Masdar военнослужащие армии Башара Асада, скорее всего, передали некоторых заключенных-боевиков.

Продвижение САА в провинции Хама

Военные отбили у боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) ключевую высоту на северо-востоке провинции Хама, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

По данным военного источника, объединенные правительственные подразделения САА, «Щит Каламуна» и «Лива аль-Кудс» захватили вершину холма Таль Мортат, выбив с него боевиков ИГИЛ.

Разрозненные отряды террористов не в силах оказывать длительное сопротивление сирийским войскам. Ближайшие к холму города будут заняты военными и союзными силами в ближайшие несколько часов.

1 Организация запрещена на территории РФ.