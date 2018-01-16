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Украина
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Минфин предложил снять ограничения с транзакций на зарубежных счетах россиян
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    Минфин предложил снять ограничения с транзакций на зарубежных счетах россиян

    21:40  16 Января 2018
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    Минфин предложил снять ограничения с транзакций на зарубежных счетах россиян

    Москва, 16 января. Министерство финансов РФ предлагает снять все ограничения по движению средств на зарубежных банковских счетах граждан России. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

    «Назрела давно необходимость отменить и требования о репатриации валютной выручки, отменить учет за судьбой аванса по импорту, и кроме того, отменить любые ограничения по движению счетов граждан России», — сказал Моисеев в комментарии РИА Новости.

    Моисеев также добавил, что соответствующий законопроект уже разработан ведомством и на данном этапе проходит согласование. По его словам, данное решение поддерживает Минэкономразвития, Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба.

    Напомним, 29 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий смягчение норм валютного законодательства и устранение противоречий в определении валютного резидентства в отношении россиян, постоянно или временно проживающих за рубежом. Закон существенно расширяет перечень разрешенных случаев зачисления денег на счета физлиц-резидентов, открытые ими в банках за пределами России.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #минфин #минэкономразвития #зарубежные счета
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