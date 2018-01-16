Опубликован засекреченный отчет о лунной миссии СССР

Москва, 16 января. Холдинг «Российские космические системы» (входит в структуру Роскосмоса) обнародовал засекреченные ранее материалы освоения Луны во времена действия космической программы СССР. Документы были опубликованы к 45-летию советской миссии «Луноход-2».

Первая часть отчета рассказывает про бортовую аппаратуру РК-Е8 с поддержкой малокадрового телевидения. Это оборудование позволяло ЦУП получать снимки с Луны и определять координаты «Лунохода-2». Вторая часть всецело посвящена наземному комплексу связи «Сатурн-МС», благодаря которому ЦУП мог дистанционно управлять луноходом.

В документах также сообщалось об ошибках и сбоях, с которыми приходилось сталкиваться во время лунной миссии. Так, например, 11 февраля 1973 года луноход на время перестал реагировать на команды и остановился лишь после третьего сигнала «стоп».

Напомним, что российские власти рассматривают космическую программу, как один из важнейших факторов научного и экономического развития страны. В связи с этим президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2020 году увеличить число спутников для зондирования Земли до 15.

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