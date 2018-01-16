В Госдуме увидели готовность Совета Европы к преодолению кризиса в отношениях РФ и ПАСЕ

Москва, 16 января. Российская сторона видит готовность Совета Европы к преодолению кризиса в отношениях между Москвой и ПАСЕ. Об этом заявил заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой.

23 января Толстой и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев примут участие в заседании спецкомисиии Бюро по роли и миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая была создана для гармонизации отношений внутри СЕ.

По словам депутата, это подтверждает готовность Совета Европы к переосмыслению ситуации и поиску путей выхода из кризиса, а также дает надежду на внесение изменений в устав организации.

«То, что за такой непродолжительный срок пройдет уже вторая встреча с представителями российского парламента, подтверждает готовность к переосмыслению сложившейся ситуации и поиску путей выхода из кризиса», — подчеркнул политик.

Однако он также указал на то, что российская сторона пока не видит смысла в участии в сессиях ПАСЕ.

«Быть «мальчиками для битья» без права голоса не считаем нужным, как и не считаем нужным платить за это», — подчеркнул депутат.

Ранее президент России Владимир Путин указал на то, что Москва открыта к диалогу с другими странами.