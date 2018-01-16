Предвыборный штаб Путина получил более двух тысяч заявок от желающих стать волонтерами

Москва, 16 января. На официальный сайт кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, поступило более двух тысяч заявок от граждан, пожелавших стать волонтерами избирательного штаба. Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба Владимира Путина.

«В предвыборный штаб Путина поступило более двух тысяч заявок от граждан из разных регионов страны, пожелавших стать волонтерами в его предвыборном штабе. Все заявки были приняты с помощью официального предвыборного сайта, который доступен по адресам putin2018.ru и путин2018.рф», — говорится в сообщении.

В штабе также добавили, что любой желающий может принять участие в работе предвыборного штаба. Для этого необходимо зайти на сайт putin2018.ru и нажать на кнопку «Стать волонтером», которая доступна на любой странице сайта. После этого необходимо заполнить короткую форму, указав свои контактные данные.

Напомним, в начале декабря Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии «Доброволец России-2017». Президент поздравил победителей премии и признался, что всегда уважительно относился к людям, которые стремятся помогать другим. В ходе мероприятия глава государства предложил объявить 2018-й — годом добровольца и волонтера.