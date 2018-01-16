Коммунист-капиталист: как провалилась пресс-конференция кандидата от КПРФ

16 января состоялась пресс-конференция кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина. На нем присутствовал цвет коммунистической партии России, который старался поддержать кандидата, а поддерживать его было необходимо: сам «кандидат от объединенных левых сил» выглядел невнятно, доставляя своим недругам удовольствие, а сторонникам — разочарование.

Павел — за всех!

Пресс-конференция Павла Грудинина вызвала ажиотаж среди представителей прессы. Слишком уж много накопилось вопросов как к предложенным кандидатом «20 шагам к достойной жизни», так и к самому Павлу Николаевичу.

Начали, однако, за здравие. Глава КПРФ Геннадий Зюганов вспомнил успехи китайской экономики, затем перешел и на успехи экономики США. «Китай стал второй экономикой мира! Китайцы решили проблему бедности! Прожиточный минимум Китая в два раза выше нашего!» — перечислял Зюганов достижения восточного соседа.

Также Зюганов посетовал на низкие темпы развития российской экономики и заклеймил ее «колониальной». Причина «колониальности» для старого коммуниста проста: сам факт наличия в экономике страны иностранных инвестиций.

Затем слово взял сам кандидат от КПРФ Грудинин. «Это программа всего народа. У нас есть кандидаты против всех, а это программа за всех!» — пообещал он.

К другим наполеоновским планам Грудинин также добавил обещание «национализировать богатства страны» (Ну, помните, «отнять и поделить»?), «вернуть деньги из оффшоров обратно в российскую экономику» (о своих счетах на Западе Грудинин здесь предпочел промолчать) и другие сладкие сказки.

Финансовый склероз

На этом приятная часть пресс-конференции для Павла Николаевича закончилась. Потому что начались вопросы журналистов. И первыми были, разумеется, вопросы о пресловутых заграничных счетах. Эта история началась еще в ЦИКе, когда кандидат от КПРФ неожиданно «вспомнил» о незакрытых счетах в западных банках. И о лежащих там миллионах.

Вместо честного и взвешенного ответа на вопрос, как Грудинин возвращал деньги с зарубежных счетов, кандидат перешел в яростное и оголтелое наступление. Узнав, что журналист представляет издание «Лайф», Грудинин взорвался. Он обвинил журналистов издания в слежке.

«Приехал ко мне человек, люцифер, гонялся за мной, снимал на камеру меня, моих детей. Вы берете моих детей, снимаете их, показываете их в интернете, вы делаете такие вещи... Бывают продажные журналисты такие, я понимаю, но вы передайте своим сутенерам, что это борьба людей. Не нужно, чтобы страдали женщины и дети», — сказал Грудинин и предположил, что именно для корреспондентов он был задержан в аэропорту.

«Я понимаю, что меня держали сотрудники ФСБ 20 минут в аэропорту для того, чтобы вы успели добежать», — заявил он удивленному журналисту.

Тайные счета

Затем кандидат все же перешел к ответу на вопрос.

«Счета открывались в марте 2017 года, это связано с личной трагедией в семье. Мне не очень хочется это обсуждать, но, к сожалению, некоторые операции у нас в России не делаются», — заявил он.

Всего же на счетах в западных банках лежали совсем не миллиарды, утверждает кандидат.

«Да, я сделал операцию своей матери за границей, да, я сделал и сестре своей операцию за границей. На этих счетах было 25 млн рублей. Это все сделано в соответствии с законами РФ. Всего же мой доход за 6 лет — 125 млн рублей. Я неплохо зарабатываю, могу себе это позволить», — похвалился бизнесмен.

В ценные бумаги же деньги были переведены по предложению западного банка, объяснил Грудинин.

Что здесь можно сказать? История мутная. Если рассказанная Грудининым история — правда, то почему о ней стало известно только сейчас? Если же это ложь, то ложь очень неприятная, лицемерная и уголовно наказуемая.

Другой вопрос также коснулся денег кандидата от коммунистов.

Грудинину был задан вопрос о переводе ему и его сыну 37 миллионов рублей, которые прошли в банковской системе как подарки.

«Нет, это не правда. Вы вводите в заблуждение общественность», — отрезал Грудинин.

Однако журналист указал, что перевод был не от совхоза имени Ленина, а от совсем другой организации. Речь идет о компании «ТТ Девелопмент». Она была создана японской фирмой. «ТТ «Девелопмент» перечислила Грудинину 37 млн рублей, оформив это как подарок. Кстати, на сегодняшний день «ТТ Девелопмент» является частью «Совхоза имени Ленина», возглавляемого Грудининым.

Когда на пресс-конференции журналисты обратились к Грудинину с вопросом относительно происхождения этого "подарка", он заявил, что за 22 года руководства предприятием не получал никаких дивидендов. И то верно, «подарок» — это ведь не дивиденды с продаж земляники.

Вопросу попытался помешать глава коммунистов Геннадий Зюганов, однако ведущий пресс-конференции настойчиво потребовал кандидата все же ответить на вопрос.

«Это перевод от другого ООО, 80% которого принадлежит совхозу. Я там имею 4% акций», — попытался объяснить Грудинин.

При этом Павел Николаевич не стал отрицать сам факт перевода этой огромной суммы. Если говорить прямо — Грудинин просто ушел от ответа.

Коллективный президент

На вопросы же о самой президентской программе Павла Грудинина КПРФ отвечала всем миром. Зюганов объяснил это тем, что все они являются командой кандидата.

И сам Геннадий Зюганов, и другие коммунисты отвечали на вопросы вместе с Грудининым. Ответы же самого кандидата были слабыми и невнятными.

Впрочем, причина подобной коллективности стала ясна чуть позже. Дело в том, что Грудинин в своей президентской программе обещает сократить полномочия президента и ввести Высший государственный совет. В документе не указано, что это за орган и как будут проходить туда выборы.

При указании на несоответствие подобных органов основному закону нашей страны Грудинин на голубом глазу отвечал:

«Госсовет — это конституционный орган. Думаете, директор совхоза все знает, как делать? Ему нужен орган, который бы согласовывал многие вещи. Нужен орган, который будет советовать президенту, спорить с ним, подсказывать», — честно рассказал кандидат.

Отсюда и становится ясна роль кандидата от КПРФ в политической жизни страны в случае победы коммунистов: безмолвная пешка в руках всевышнего Госсовета.

Очень жаль, что корреспондент ФАН, как и многие коллеги, не смог задать свои вопросы кандидату. Например, про то откуда кандидат найдёт деньги на свои предвыборные обещания. Или почему слова кандидата расходятся с информацией ЦИК. Но слово в основном давали «своим» журналистам и представителям дружественных СМИ. Ситуация не новая, но оттого не менее скверная.