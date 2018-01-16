Загрузка газопровода «Северный поток» в 2017 году достигла рекордных показателей

Москва, 16 января. В 2017 году газопровод «Северный поток» был загружен на 93%. Об этом сообщили представители оператора газопровода — компании Nord Stream.

Максимальная годовая пропуская способность «Северного потока» составляет 55 миллиардов кубометров.

«В 2017 году по трубопроводной системе «Северный поток» потребителям в Евросоюзе был доставлен 51 миллиард кубических метров природного газа. Это означает, что газотранспортная система была загружена на 93% от годовой пропускной способности», — указано в заявлении.

Как отметили в компании, речь идет о рекордных показателях загрузки газопровода с момента ввода его в эксплуатацию.

Напомним, в конце декабря председатель правления корпорации «Газпром» Алексей Миллер проинформировал о том, что европейские партнеры компании полностью выполнили свои обязательства по финансированию проекта «Северный поток-2» в 2017 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал на то, что проект газопровода «Северный поток-2» имеет все шансы на успех.