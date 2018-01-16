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Сирия на пороге новой эскалации: почему США отказались от курдов в Африне
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    Сирия на пороге новой эскалации: почему США отказались от курдов в Африне

    19:58  16 Января 2018
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    Сирия на пороге новой эскалации: почему США отказались от курдов в Африне

    Международная коалиция США открестилась от афринских курдов после заявлений Эрдогана о скором продолжении операции «Щит Евфрата» на севере Сирии. Представитель штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») полковник вооруженных сил США Райан Диллон заявил, что зона операции турецких войск в Африне находится вне зоны ответственности международной коалиции.

    Напомним, ранее, 14 января, стало известно о намерении США создать на базе курдских вооруженных формирований из состава «Демократических сил Сирии» «силы безопасности границы». По словам представителя международной коалиции Томаса Вила, численность новой военной структуры будет достигать 30 тысяч человек.   

    Сирия на пороге новой эскалации: почему США отказались от курдов в Африне

    Это незамедлительно вызвало острую реакцию со стороны Турции, и теперь турецкие войска совместно с протурецкими группировками готовятся продолжить операцию «Щит Еврата» в курдском кантоне Африн, который отрезан от остальных курдских кантонов Сирии, а теперь еще и, по официальному заявлению Диллона, не входит в зону ответственности международной коалиции.

    Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что ситуация в Сирии и вокруг Сирии претерпевает достаточно серьезные трансформации:

    «После успешного завершения военного разгрома запрещенной в России организации «Исламское государство»1, после победы, одержанной Россией и Сирийской Арабской Республикой, Соединенные Штаты и их союзники пошли по пути эскалации конфликта. США, по сути, взяли курс на резкое взвинчивание ситуации и разрыв единого пространства сирийского государства. Именно так нужно рассматривать действия Соединенных Штатов на севере, востоке и юге Сирии».

    Сирия на пороге новой эскалации: почему США отказались от курдов в Африне

    По словам эксперта, в этом отношении Соединенные Штаты не оригинальны:

    «Они действуют по тем же лекалам, по которым они действовали всегда, создавая ситуацию «управляемого хаоса», заявляя о поддержке тех или иных структур и стравливая между собой те или иные территориальные, национальные, религиозные общины. В этом смысле курды являются для Соединенных Штатов очень хорошим прикрытием для реализации данных планов. Вместо того, чтобы, пользуясь своим авторитетом на международной арене и, в том числе, в отношении курдской общины, действовать во благо всех народов Ближнего Востока, то есть искать возможности инкорпорирования всех курдских организаций в процесс мирного урегулирования сирийского конфликта, за бортом которого курды находятся в данный момент, Соединенные Штаты идут по пути эскалации напряженности и используют курдский вопрос для реализации своих эгоистических целей».

    Сирия на пороге новой эскалации: почему США отказались от курдов в Африне

    Наш собеседник отметил, что, в этом случае, естественно, возникает ситуация ухудшения американо-турецких отношений:

    «Однако, в то же самое время, Турция является союзником Соединенных Штатов по блоку НАТО, более того, на Турцию завязан достаточно серьезный американский интерес: Турция по-прежнему является форпостом влияния Соединенных Штатов в ближневосточном регионе. Поэтому полный разрыв отношений США и Турции, что станет вполне возможным в обозримом будущем, для Соединенных Штатов очень опасно. Американцы понимают это».

    По мнению эксперта, в данном случае речь идет о том, чтобы за счет интересов курдской общины решить одновременно несколько вопросов:

    «Американцы не возражают против того, чтобы турецкое правительство ввело свои войска в Африн, хотя там живут такие же курды, как и в других курдских кантонах Сирии. То есть, с одной стороны, Соединенные Штаты стремятся руками курдов дестабилизировать ситуацию в Сирии и создать проблемы сирийскому правительству, и в то же самое время они, стремясь не входить в конфликт с Турцией, жертвуют отдельной частью курдской общины».

    Эта двусмысленная политика, по словам нашего собеседника, демонстрирует фальшивость позиции Соединенных Штатов по защите интересов курдской общины:

    «Я думаю, в этой ситуации для курдов должен быть очень серьезный тревожный звонок, что Соединенные Штаты решают не их интересы и не интересы народов Сирии. Соединенные Штаты решают исключительно свои проблемы в регионе, а курдская община выступает разменной монетой».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #сирия #турция #эрдоган #курды #диллон #муждународная коалиция
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