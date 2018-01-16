Бесплатный отдых в «Артеке» возмутил украинского блогера

Киев, 16 января. Украинский блогер Олена Воронянська обрушилась с резкой критикой на своего племянника из России, который отправил дочку в крымский лагерь отдыха «Артек».

Женщина рассказала, что поссорилась со своим родственником во время телефонного разговора во время празднования Нового года, а на следующий день он позвонил своей тете, чтобы помириться с ней, а заодно рассказать про крымские каникулы дочери. Однако сообщение об отдыхе ребенка в «украденном» Крыму еще сильнее обидело Воронянську.

Блогер с гордостью заявила, что ее дети никогда не мечтали о том, чтобы посетить пионерский лагерь.

«Мороз по коже – прямо, как в советское прошлое вернулась. Тогда тоже «все дети мечтали попасть в Артек». Только мои нигде не любили ходить строем, поэтому, не мечтали о любом лагере», — отметила она.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году народного референдума. Российские власти неоднократно заявляли, что решение, принятое крымчанами, окончательное и пересмотру не подлежит.