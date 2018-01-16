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Политика
США разрабатывают несколько сценариев войны против КНДР
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    США разрабатывают несколько сценариев войны против КНДР

    19:29  16 Января 2018  /обновлено: 19:33  16 Января 2018
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    США разрабатывают сценарий войны против КНДР

    Вашингтон, 16 января. Администрация президента США изучает возможности применения военной силы в отношении КНДР. Об этом сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Конгресса США Мэк Торнберри.

    По его словам, американская администрация со всей серьезностью разрабатывает несколько сценариев войны против Северной Кореи.

    «Администрация чрезвычайно серьезно рассматривает то, что будет задействовано в военных вариантах, когда дело касается Северной Кореи. И я говорю о «вариантах» — во множественном числе. Относительно этих вещей надо быть настроенным серьезно», — заявил Торнберри в комментарии ТАСС.

    Он также добавил, что данный процесс предполагает проработку вопросов логистики потенциальных военных операций, в числе которых доставка боеприпасов и переброска воинского контингента на Корейский полуостров.

    Торнберри подчеркнул, что Вашингтон должен быть готов к любому развитию событий на Корейском полуострове, поэтому вооруженные силы США уже предпринимают все необходимые шаги  в этом направлении.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #кндр #северная корея #вашингтон #корейский полуостров
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