Сурайкин: Грудинин боится вопросов о его «коммунистичности»

Москва, 16 января. Кандидат в президенты Российской Федерации от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин призвал своего оппонента из КПРФ Павла Грудинина принять участие в дебатах.

По мнению Сурайкина, Грудинин боится его вопросов.

«Я хоть и радикальный левый политик, но я человек интеллигентный. Поэтому я думаю, что именно он боится того, чтобы я задам вопрос о его политических позициях, его коммунистичности. Я призываю его к дебатам до дебатов», — подчеркнул кандидат.

Недовольство политика вызвал тот факт, что Грудинин «забрал» часть времени, отведенного под пресс-конференцию кандидата от «Коммунистов России». При этом представитель КПРФ не стал отвечать на вопросы Сурайкина.

«Я бы на его месте, безусловно, любому оппоненту своему предоставил возможность со мной бы дискутировать и ответил бы на вопросы», — цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, ранее представители избирательного штаба действующего главы государства Владимира Путина рассказали о том, что российский лидер сам будет принимать решение об участии в предвыборных дебатах.