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Выборы 2018
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Политика
Пентагон заявил, что США не передавали сирийским курдам ПЗРК
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    Пентагон заявил, что США не передавали сирийским курдам ПЗРК

    19:12  16 Января 2018
    596

    Пентагон заявил, что США не передавали сирийским курдам ПЗРК

    Вашингтон, 16 января. Власти США и возглавляемая Соединенными Штатами коалиция не передавали сирийским курдам переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). Об этом во вторник заявил официальный представитель министерства обороны США Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

    Он также подчеркнул, что Пентагон не планирует в дальнейшем вооружать курдов ПЗРК. Таким образом, Гэллоуэй опроверг информацию арабского издания «Аль-Масдар», сообщившего о секретной сделке США с курдами, в рамках которого американцы якобы планировали передать своим союзникам подобное вооружение, передает ТАСС.

    Пентагон заявил, что США не передавали сирийским курдам ПЗРК

    Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом прекратить вооружать сирийских курдов, которых Анкара относит к террористам. Трамп ответил согласием, однако, по некоторым данным, Пентагон продолжил поставки оружия.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин посетил Сирию и объявил о выводе основных сил российской военной группировки с территории арабской республики. По словам российского лидера, благодаря операции ВКС РФ удалось сохранить от распада Сирию и ликвидировать террористов.

    Владимир Путин. Биография

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    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #сша #сирия #курды #пзрк
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