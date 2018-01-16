Пентагон заявил, что США не передавали сирийским курдам ПЗРК

Вашингтон, 16 января. Власти США и возглавляемая Соединенными Штатами коалиция не передавали сирийским курдам переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). Об этом во вторник заявил официальный представитель министерства обороны США Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Он также подчеркнул, что Пентагон не планирует в дальнейшем вооружать курдов ПЗРК. Таким образом, Гэллоуэй опроверг информацию арабского издания «Аль-Масдар», сообщившего о секретной сделке США с курдами, в рамках которого американцы якобы планировали передать своим союзникам подобное вооружение, передает ТАСС.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом прекратить вооружать сирийских курдов, которых Анкара относит к террористам. Трамп ответил согласием, однако, по некоторым данным, Пентагон продолжил поставки оружия.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин посетил Сирию и объявил о выводе основных сил российской военной группировки с территории арабской республики. По словам российского лидера, благодаря операции ВКС РФ удалось сохранить от распада Сирию и ликвидировать террористов.

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