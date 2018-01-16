«Спартак» в поисках замены Вериссимо

Санкт-Петербург, 16 января. Футбольный клуб «Спартак» ищет замену Вериссимо.

По информации Федерального агентства новостей, московский «Спартак» изучает альтернативные варианты подписания центрального защитника из-за затяжных переговоров с «Сантосос» по Вериссимо.

По словам источника, в числе прочих кандидатур значится Родриго Кайо из «Сан-Паулу». Футболист давно находится в сфере интересов «Зенита». Ранее к игроку также присматривался ЦСКА.

Сообщается, что бразильская сторона хочет за Кайо около 14 млн евро. Эта сумма была согласована с петербургским клубом, однако сине-бело-голубым для завершения сделки необходимо разгрузить состав.