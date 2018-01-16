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Украина
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Ветеран британской армии словами Путина ответил на обвинения НАТО по Крыму
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    Ветеран британской армии словами Путина ответил на обвинения НАТО по Крыму

    20:46  16 Января 2018
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    Ветеран британской армии признал, что крымчане рады возвращению полуострова в состав РФ

    Ветеран британской армии Брайн Клокли в своей статье признал, что крымчане рады возвращению полуострова в состав РФ. На обвинения НАТО в адрес Москвы он ответил словами президента России Владимира ПутинаФедеральное агентство новостей представляет перевод его материала Big Guns, Better Chow, and More US-NATO Aggression («Большие пушки, хорошие пайки и рост агрессии США и НАТО»), опубликованного изданием изданием Strategic Culture Foundation.

    В сентябре прошлого года американский военный журнал Stars and Stripes рассказал читателям, что в Литве есть «большие пушки и хорошие пайки для американских солдат, находящихся там на миссии по сдерживанию России». Затем британская газета Observer сообщила нам, что «спецназ США был развернут вблизи границы с Россией в рамках «постоянного» присутствия американских войск в Прибалтике. Десятки солдат дислоцируются вдоль восточного фланга Европы, чтобы дать уверенность в собственной защищенности союзникам по НАТО Латвии, Литве и Эстонии. Этот шаг также позволит США следить за действиями России на фоне опасений о дальнейшей дестабилизации после аннексии Крыма в 2014 году... В ближайшие месяцы силы спецназа США будут дополнять около 4000 военнослужащих НАТО, размещенных в Польше, Литве, Эстонии и Латвии».

    В течение последних двух лет США держали военный контингент почти в каждой стране на западной границе России. Как сказал в прошлом году глава командования спецопераций генерал Раймонд Томас, «мы имели постоянное присутствие в каждой стране — в каждой стране НАТО и в других странах на границе с Россией, помогая нашими союзниками подготовиться к угрозам».

    Ветеран британской армии признал, что крымчане рады возвращению полуострова в состав РФ

    Каким угрозам? Какая «российская агрессия»? Какая дестабилизация? Россия никогда не угрожала ни одной из стран Балтии, и нет ни малейших признаков того, что Россия хочет вторгнуться в Литву. Но все американские и большинство европейских СМИ утверждают, что когда большинство граждан Крыма проголосовали на референдуме за возвращение в состав России, это каким-то образом свидетельствовало о российской агрессии, распространяющейся на Балтию.

    Ровно через год после референдума Forbes писал, что «…крымчане счастливы там, где они есть… опрос за опросом показывает, что местные жители — будь то украинцы, этнические русские или татары — в основном сходятся во мнении: жизнь с Россией лучше, чем жизнь с Украиной… Несмотря на огромные усилия со стороны Киева, Брюсселя, Вашингтона и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, основная часть населения, проживающая на Черноморском полуострове, считает, что референдум о выходе из состава Украины был законным». Не слишком-то много доказательств российской агрессии — зато много доказательств западного вмешательства, направленного на дестабилизацию региона.

    Военный альянс США-НАТО отказывается верить, что граждане полуострова всем довольны, или что у России нет желания «присоединить» какую-либо территорию.

    Ветеран британской армии признал, что крымчане рады возвращению полуострова в состав РФ

    В феврале 2015 года Washington Times и британская Daily Mail опубликовали объективную статью Стивена Херста из Associated Press, в которой он писал, что «после распада СССР в Москве опасались, что военный союз США-НАТО будет расширяться в восточном направлении, от Эстонии на севере до Румынии и Болгарии на юге. Кремль утверждает, что западные представители давали гарантии, что этого не произойдет. Теперь единственным буфером от полного окружения НАТО на западной границе России являются Финляндия, Беларусь и Украина. Не нужно быть параноиком, чтобы начать беспокоиться по этому поводу».

    Следует отметить, что Стивен Херст – международный политический обозреватель, который работал в Москве 12 лет и писал о международных отношениях 33 года. Больше ни одно западное издание не опубликовало его анализ. Да и с чего бы? Он не соответствовал линии пропаганды.

    После распада союза стран Варшавского договора в марте 1991 года военный альянс США-НАТО, хотя у него уже и не было оснований продолжать свое существование, не только продолжал работу, но и в 1999 году в него вошли Польша, Чехия. Эти государства стали первыми странами бывшего Советского блока, вступившими в НАТО. С их помощью границы Североатлантического союза приблизились к России на 650 км.

    Ветеран британской армии признал, что крымчане рады возвращению полуострова в состав РФ

    НАТО продолжала экспансию вдоль границ России, и в 2004 году к альянсу присоединились Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. Как отметил президент России Владимир Путин в интервью итальянскому изданию «Корриере Делла Сера» в 2015 году, «мы никуда не расширяемся, это инфраструктура НАТО движется к нашим границам, в том числе военная инфраструктура. И это проявление нашей агрессии?»

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #нато #политика
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