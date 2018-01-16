Выборы-2018: 17 кандидатов в президенты продолжают участие в кампании

Москва, 16 января. 17 претендентов на пост президента России, двое из которых самовыдвиженцы, продолжают участие в избирательной кампании по выборам президента, которые состоятся 18 марта.

«Мы закончили процедуру рассмотрения всех документов, больше не может никого быть, — сообщил журналистам замглавы Центризбиркома Николай Булаев после заседания во вторник. — Только если по суду кто-то будет восстановлен, но я судебных заявлений новых не вижу, все, что было в суде, на мой взгляд, полностью рассмотрено», передает РИА Новости.

Ранее ЦИК РФ отказал в регистрации кандидату в президенты России от «Родной партии» Марине Копенкиной. Специалисты ЦИК обнаружили признаки фальсификации в документах, предоставленных кандидатом в президенты страны от «Партии социальной защиты» Михаилом Козловым. ЦИК также разрешил главе Национального родительского комитета Ирине Волынец открыть избирательный счет.

Во вторник депутат городской Думы Волгограда Олег Булаев принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах-2018.

Напомним, действующий президент Владимир Путин участвует в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца, его кандидатуру поддержали партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». По последним данным, в его поддержку собрано уже более 1 млн подписей.

Владимир Путин. Биография.