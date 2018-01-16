Украинский закон № 7163: особый статус изоляции Донбасса. Колонка Олега Денежки

Верховная рада Украины приступила к рассмотрению закона № 7163 «Об особенностях государственной политики и обеспечении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областях». В результате многочисленных правок и изменений, внесенных к этому моменту кабинетом Петра Порошенко, закон окончательно приобрел черты полного маразма, не устраивающего никого, но, скорее всего, он будет принят.

В случае, если закон пройдет и будет утвержден, кризис в Донбассе и в отношениях с Россией примет необратимый характер. В ДНР и ЛНР уже заявили, что к ним этот закон никакого отношения не имеет и ничего не поменяет. Выполнять его ни ДНР, ни ЛНР не собираются. И это действительно так. Закон противоречит здравому смыслу и реальному положению вещей. Это, скорее, виртуальные пожелания и некие неясные надежды неизвестно на что. С таким же успехом можно было бы попытаться поймать в проруби говорящую щуку и загадать исполнения закона ей.

Вот основные, ключевые положения новой киевской концепции, в которой, по сути, ничего нового нет. Россия в нем названа «оккупантом» и «агрессором». Мы слышим это ото всех официальных лиц киевского режима в публичных заявлениях, начиная с 2014 года.

Армия получает официальное право воевать в Донбассе, а термин «АТО» отменяется. Собственно, ВСУ официально воюют там с первого дня. Или авиаудар по зданию луганской обладминистрации 2 июня 2014 года нанес штурмовик МВД Украины? А, может, Славянск штурмовали милиционеры, а не добробаты и ВСУ?

Согласно закону, все, кто работал в органах власти самопровозглашенных республик, понесут уголовную ответственность. Это, несомненно, попытка примирения и компромисса. В разных органах непризнанных республик работают тысячи человек, а учитывая военных, наверно, и более 10 тысяч. Как Киев это себе представляет — уму непостижимо. Единственное, что приходит в голову, — это массовые высылки вроде переселения крымских татар. Вот только в СССР было, куда их высылать, а куда будут высылать на Украине, непонятно. При этом очевидно, что украинская система отбывания наказаний такого количества заключенных просто не выдержит.

Торговая блокада Донбасса будет усилена. Это, надо понимать, несомненно подтолкнет жителей Донбасса в объятия Киева. Это вызовет просто шквальный прилив любви к киевскому режиму.

Но самое главное, это разрыв дипломатических отношений с Россией. Можно было бы и не обращать на это внимания, ведь главные потери от этого несет Киев. Но разрыв дипотношений означает прекращение работы на территории России украинского посольства и консульских представительств. А это в свою очередь вынудит Кремль к массовой высылке украинских гастарбайтеров. Работы в Киеве им никто предложить не в состоянии. Это будет социальная катастрофа.

Абсурдность закона понимают практически все политики, даже те, кто являются его авторами и пытаются протащить его в Раде. И мнимая ручная оппозиция возмущается. Например, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко, как только законопроект был озвучен в окончательном варианте, заявил, что документ о реинтеграции Донбасса прямо противоречит минским соглашениям и вообще концепции переговоров в нормандском формат. Более того, если он будет принят, то усложнит работу спецпредставителя Госдепа США на Украине Курта Волкера, вплоть до невозможности его влияния на ситуацию.

«Партия войны планирует провести этот закон. Это будет очередное свидетельство того, что парламент не слышит людей и живет отдельной от страны жизнью… Сегодня принимается так называемый закон о реинтеграции, который на самом деле является законом об отделении. К примеру, есть поправки, согласно которым врагами становятся все МЧСники, которые работают на той территории. Нельзя всех людей назвать врагами, тех, кто не убивал, кто не принимал участие в преступлениях. Они должны вернуться на Украину и иметь будущее», — сказал Бойко 16 января в кулуарах Рады.

Так зачем нужна программа, которая фактически лишь декларирует существующее положение вещей, уже сложившихся в течение трех лет военных действий в Донбассе? В качестве мер разрешения этого конфликта и возврата Киеву контроля над территориями ДНР и ЛНР (в особенности Киеву важен возврат контроля границы с Россией) предлагается то, что правительство Порошенко делало и делает, начиная с июня 2014 года. Кажется, абсурд? Впрочем, к этому мы уже привыкли, но все же смысл в этом документе есть.

По сути, принятие этого законопроекта можно расценивать как односторонний выход Украины из минских соглашений. А именно это больше года изо всех сил пытается сделать киевский режим. Минские соглашения ему крайне невыгодны, потому что принуждают к миру через уступки. Причем Киеву в той или иной форме давали понять это с самого начала минских переговоров. И даже перспектива ввода миротворцев, на которую де факто согласились в Кремле, украинцев уже не радует.

Но Петру Порошенко надо сохранить лицо в глазах Европы и США. Ему нужен законный повод заявить о невозможности выполнить все положения Минска-2. И, конечно, ему нужно продемонстрировать энергичную деятельность, точнее — имитировать ее. И вот эта имитация — это все, чему научились киевские власти за время своего существования.

И научились очень хорошо.